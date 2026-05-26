Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Duo ging 22-Jährigen an: Zeugen gesucht!; Wechselseitige Körperverletzung: Wer sah die Auseinandersetzung?; Bushaltestelle mit Hakenkreuz beschmiert: Zeugen gesucht! und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Duo ging 22-Jährigen an: Zeugen gesucht! - Hanau

(fg) Ein 22-Jähriger aus dem Main-Kinzig-Kreis stieg am Montagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, an der Haltestelle "Westbahnhof" aus und lief zu einer Wäscherei im Bereich "Kanaltorplatz". Dort traf er auf zwei Personen, die umgehend Geld von ihm forderten. Einer der beiden untermauerte die Aufforderung und habe in die Richtung des 22-Jährigen geschlagen. Der junge Mann, der unverletzt blieb, rannte davon und erstatte auf dem Polizeirevier eine Strafanzeige. Die beiden gesuchten Personen werden wie folgend beschrieben:

Täter 1:

- etwa 40 Jahre alt und 1,75 Meter groß - weißer Vollbart mit schwarzen Stellen - Glatze - trug ein dunkles Hemd und kurze Jeans

Täter 2:

- etwa 1,80 Meter groß - kurze Haare mit weißen Stellen und Dreitagebart - trug eine weiße Sonnenbrille

Hinweise werden unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegengenommen.

2. Wer hat die Mofas geklaut? - Hanau

(cb) Wer hat die Mofas geklaut? Das fragen sich die Ermittler der Kriminalpolizei und suchen Zeugen der beiden Taten, die sich zwischen Samstag, 22 Uhr und Sonntag, 10 Uhr, ereigneten. Die Diebe überwanden in beiden Fällen die Lenkradsicherungen des jeweiligen Kleinkraftrades und flüchteten anschließend. Ein Mofa parkte vor einem Mehrfamilienhaus in der Karl-Marx-Straße (60er-Hausnummern) und das zweite auf dem Gehweg in der Lothringer Straße (einstellige Hausnummern). Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist nun Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugenhinweise nehmen die ermittelnden Beamten unter der Telefonnummer 06181 100-123 entgegen.

3. Wechselseitige Körperverletzung: Wer sah die Auseinandersetzung? - Hanau

(fg) Eine Gruppe von insgesamt sieben Personen traf sich am frühen Sonntagmorgen, kurz vor 2 Uhr, am Freiheitsplatz. Die Anwesenden sind, so der derzeitige Ermittlungsstand, einander bekannt. Aus bislang unbekannten Gründen kam es zunächst zu einem verbalen Streit, der jedoch in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. Ein 22-Jähriger soll einen Stuhl auf einen 27-Jährigen geworfen haben. Kurz darauf habe der 27-Jährige seinem Kontrahenten mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die Polizei hat entsprechende Strafanzeigen gefertigt und sucht Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben. Mitunter dürfte auch die Auswertung der Sequenzen der Videoschutzanlage Aufschlüsse über das Tatgeschehen geben. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-120 auf der Wache des Polizeireviers.

4. Streit eskalierte: Geschlagen, mit einem Stein beworfen und mit Pfeffer besprüht - Hanau

(me) Nachdem eine zunächst verbale Auseinandersetzung am Sonntag unter Jugendlichen eskalierte, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht nach den zwei unbekannten Beteiligten. Gegen 21.10 Uhr sollen die beiden etwa 16 Jahre alten Jungen mit einer anderen Personengruppe aneinandergeraten sein. In der Folge soll einer der beiden auf einen 16-Jährigen eingeschlagen haben, während sein Begleiter einen Stein auf diesen geworfen haben soll. Zusätzlich sei der Verletzte noch mit Pfefferspray besprüht worden. Nach der Auseinandersetzung hätte sich das Duo in unbekannte Richtung entfernt. Zu den beiden liegt der Polizei folgende Personenbeschreibung vor:

Täter 1:

- lockige Haare - trug schwarze Kleidung, unter anderem eine Jogginghose

Täter 2:

- dickliche Statur - trug ein helles Shirt und eine schwarze Jogginghose

Zeugen des Aufeinandertreffens, das im Bereich des Alfred-Nobel-Bogen stattfand, melden sich bitte unter der Telefonnummer 06181 100-120 auf der Wache des Polizeireviers in Hanau.

5. Briefkästen mit Eisenstange beschädigt: Ermittlungen gegen 48-Jährigen - Hanau

(lei) Wegen Verdachts der Sachbeschädigung muss sich nun ein 48-Jähriger verantworten, nachdem dieser am Samstagnachmittag im Stadtteil Steinheim fremdes Eigentum demoliert gemacht haben soll. Zeugenangaben zufolge soll der Verdächtige kurz nach 13 Uhr in der Hermann-Ehlers-Straße mit einer Eisenstange auf die Briefkästen eines Mehrfamilienhauses eingeschlagen haben. Als hinzugerufene Polizeibeamte vor Ort ankamen, habe der unter Alkoholeinfluss stehende Hanauer mit dem Gegenstand zudem ein angeschlossenes Fahrzeug traktiert. Er wurde vorläufig festgenommen und kurzzeitig mit auf die Dienststelle. Zeugen des Geschehens können sich unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kripo melden.

6. Fußgängerin gestreift: Fahrer fuhr nach Zusammenstoß davon - Maintal

(me) Nach einem augenscheinlich roten Wagen mit MKK-Kennzeichenschildern und dessen noch unbekannten Wagenlenker sucht die Polizei, nachdem diese am Samstagmittag an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen sein sollen. Gegen 12.30 Uhr soll der Autofahrer mit seinem Gefährt auf der Braubachstraße eine die Fahrbahn überquerende Fußgängerin berührt haben. Diese erlitt hierdurch leichte Verletzungen am Oberarm. Im Anschluss an den Zusammenstoß habe der Wagenlenker seine Fahrt fortgesetzt. Wer zu dem Flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer Angaben machen kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06181 4302-0 bei der örtlichen Polizeistation.

7. Opel-Fahrer bedrohte Radfahrer: Wer hat etwas beobachtet? - Bruchköbel

(fg) Wegen des Verdachts der Bedrohung ermittelt die Polizei nach einem Sachverhalt, der sich am Montagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, in der Hauptstraße im Bereich eines dortigen Tankstellengeländes ereignete. Ein 70 Jahre alter Radfahrer aus dem Main-Kinzig-Kreis war zunächst auf der Hauptstraße unterwegs, als er an der Ecke zur Hainstraße aufgrund einer rotzeigenden Ampel seine Geschwindigkeit verringerte und auf dem Radfahrstreifen stehenblieb. Ein Opel Corsa mit HU-Kennzeichenschildern habe sich sodann vor den Radler gedrängt und zum Teil auf dem Radstreifen gehalten. Daraufhin entwickelte sich zunächst ein verbaler Disput. Im weiteren Verlauf habe der Unbekannte an einer dortigen Tankstelle gehalten, sein T-Shirt hochgehoben und mutmaßlich auf eine im Hosenbund befindliche Waffe gedeutet. Anschließend stieg der Unbekannte wieder in den Opel Corsa ein und machte sich in Richtung der Bundesstraße 45 davon. Bei dem Täter handelte es sich um den Beifahrer, der etwa 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß war. Er hatte kurze, blonde Haare und war mit einem roten T-Shirt sowie einer dunkelblauen, kurzen Hose bekleidet. Hinweise bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Polizei.

8. Bushaltestelle mit Hakenkreuz beschmiert: Zeugen gesucht! - Nidderau

(cb) In einer Bushaltestelle in der Ostheimer Straße stellten Passanten am Sonntagnachmittag, kurz nach 16 Uhr, ein Hakenkreuz fest und meldeten dies den Beamten der Polizeistation Langenselbold. Das Hakenkreuz in einer Größe von 25 auf 25 Zentimeter hatten Unbekannte mit schwarzer Sprühfarbe auf eine dortige Plakatwand gesprüht. Die Staatsschutzabteilung in Offenbach hat die Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen eingeleitet und bittet unter der Rufnummer 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

9. Zeugensuche: Wärmepumpe gestohlen - Rodenbach

(fg) Unbekannte entwendeten zwischen Donnerstagabend, 20 Uhr und Freitagmorgen, 9 Uhr, eine mittels Schrauben befestigte Wärmepumpe im Außenbereich eines Rohbaus in der Sternenstraße (einstellige Hausnummern). Die noch nicht angeschlossene Wärmepumpe im Wert von mehreren tausend Euro dürfte im weiteren Verlauf mit einem Fahrzeug vom Tatort abtransportiert worden sein. Am Vortag soll sich eine Person auffällig verhalten und Bilder des Mehrfamilienhauses gemacht haben. Eine Personenbeschreibung liegt jedoch aktuell nicht vor. Zeugen, die die Person gesehen haben und Hinweise zum Diebstahl geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 auf der Wache der Polizeistation in Langenselbold.

10. Autofahrerin kollidierte mit Leitplanke - Autobahn 66 / Gelnhausen

(lei) Aus noch unbekannter Ursache ist eine Autofahrerin am Dienstagvormittag auf der Autobahn 66 mit ihrem Wagen verunglückt und verletzt worden. Die Frau war gegen 10.45 Uhr in Richtung Fulda unterwegs, als sie in Höhe eines Parkplatzes die Kontrolle über ihren Mercedes verlor und gegen die Leitplanke stieß. Mit Verdacht auf ein Schleudertrauma sowie einem Schock kam sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der CLA musste abgeschleppt werden.

11. Zeugensuche nach Wohnmobildiebstahl - Biebergemünd

(cb) Die Beamten des Fachkommissariats in Hanau suchen nach dem Diebstahl eines Wohnmobils, welches in der Tilsiter Straße (einstellige Hausnummern) abgestellt war, nach Zeugen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen entwendeten die Täter bereits zwischen Mittwoch, 6. Mai und Samstag, 9. Mai, den weißen Fiat Ducato mit GN-Kennzeichen im Wert von etwa 50.000 Euro. Wie sie die technischen und mechanischen Sicherungen des Wohnmobiles überwanden, ist Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 an die Kripo in Hanau.

12. Zwei Passanten bei Kollision mit Wagen verletzt: Zeugensuche der Polizei - Bad Soden-Salmünster

(me) Zwei verletzte Passanten, davon einer schwer, sind das Resultat eines Verkehrsunfalls von Sonntagnachmittag. Um kurz vor 16 Uhr kam es zu dem Zusammenstoß an einer Fußgängerampel im Bereich der Romsthaler Straße/Badestraße. Die beiden Fußgängerinnen waren gerade dabei, diese bei Grün zu überqueren, als ein heranfahrender Peugeot-Lenker offenbar zu spät reagierte und mit den beiden kollidierte. Während die jüngere der beiden Damen offenbar ohne größere Verletzungen noch vor Ort wieder entlassen werden konnte, musste die ältere mit dem Verdacht auf Prellungen und einer Fraktur am Bein in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Orb (06052 9148-0).

Offenbach, 26.05.2026, Pressestelle, Thomas Leipold

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