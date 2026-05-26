Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach mutmaßlichem Raub vor Saunaclub: Schnelle Festnahme von vier Tatverdächtigen

Dietzenbach (ots)

(lei) Nach einem Vorfall vor einem Sauna- und Wellnessclub in der Justus-von-Liebig-Straße am Dienstagmorgen ermittelt die Polizei nun wegen Verdachts des Raubes. Dank Zeugenhinweisen gelang den Beamten in dem Zusammenhang eine schnelle Festnahme von vier Tatverdächtigen.

Nach allem, was den Ermittlern bislang bekannt ist, war eine 78-Jährige gegen 9.45 Uhr vor dem Gebäude von einem Mann angesprochen worden, der sie augenblicklich später überwältigt und ihr die Geldbörse abgenommen haben soll. Mit etwas Bargeld sei der Unbekannte anschließend geflüchtet. Die Seniorin, die bei dem Geschehen zu Boden ging, erlitt leichte Blessuren.

Im Zuge der Fahndung durch zahlreiche Polizeistreifen erhielten die Beamten auch Hinweise auf zwei Fahrzeuge, die im Anschluss an die Tat gesichtet wurden; eines davon entdeckten sie schließlich am Dietzenbacher Bahnhof. Kurz darauf erfolgte die vorläufige Festnahme der vier Tatverdächtigen - zwei 19-jährige Männer und zwei Frauen im Alter von 20 und 21 Jahren, die nach ersten Erkenntnissen bei der Tat gemeinschaftlich agiert haben könnten. Sie mussten unter anderem für eine erkennungsdienstliche Behandlung vorübergehend mit auf die Dienststelle. Die Ermittlungen zu ihren jeweiligen Tatbeteiligungen dauern derzeit an.

Sichergestellt wurden neben dem mutmaßlich geraubten Bargeld auch Mobiltelefone. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach zu melden.

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