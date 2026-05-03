Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Maibaum in Hohndorf gefällt

Greiz (ots)

Unbekannte sägten am frühen Freitagmorgen gegen 02:45 Uhr den Maibaum im Greizer Ortsteil Hohndorf ab. Die Täter fuhren vermutlich mit einem Moped zum Tatort und sägten den Baum dort mit einer Akkusäge um. Der Baum fiel dann auf das Dach einer Scheune, die hierdurch beschädigt wurde. Es entstand hierdurch hoher Schaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem oder den Täter geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Greiz unter 03661/6210 zu melden

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