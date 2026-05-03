Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Schlägerei im Nachtlokal (0107407/2026)

Gera (ots)

Am Freitagmorgen gegen 03:30 Uhr gerieten zwei Männer in einer Lokalität in der Geraer Innenstadt aneinander. Zunächst entbrannte zwischen den alkoholisierten Feiernden eine verbale Streitigkeit, welche jedoch schnell körperlich wurde. Ein 30-Jähriger schlug hierbei seinem 44-jährigen Kontrahenten mit einem Bierglas auf den Kopf, wodurch dieser verletzt und zur weiteren Behandlung ins Klinikum verbracht wurde. Der Schläger erlitt ebenfalls leichte Schnittverletzungen an der Hand. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auf und erteilte dem Aggressor einen Platzverweis. (PS)

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