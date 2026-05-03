Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Betrüger erbeuten hohe Summe (0106351/2026)

Gera (ots)

Ein 79-jähriger Herr erschien am Donnerstag beim Inspektionsdienst Gera und zeigte einen Betrug zu seinem Nachteil an. Der Betrogene wollte sein Geld ursprünglich in Kryptowährung investieren. Im Verlauf der Investitionsphase wurde der Mann durch einen vermeintlichen Mitarbeiter des Unternehmens telefonisch kontaktiert und aufgefordert einen mittleren vierstelligen Betrag zu überweisen, um die versprochene Rendite ausgezahlt zu bekommen. Der Geschädigte wartete nach der Überweisung vergeblich auf die versprochene Summe. Es kam jedoch noch schlimmer. Die Betrüger erlangten die Kontodaten des Mannes und bereicherten sich an dessen Ersparten. Am Ende verlor der Geschädigte mehr als 30.000 Euro an die unbekannten Täter. (PS)

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