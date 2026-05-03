Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeiliche Auflösung einer Musikveranstaltung der rechten Szene in Greiz-Dölau

Greiz (ots)

Am Samstagabend, dem 02.05.2026, kam es im Bereich Greiz-Dölau zu einem umfangreichen Polizeieinsatz. Anlass hierfür war die Feststellung einer nicht angezeigten Musikveranstaltung der rechten Szene.

In einer Werkhalle wurde durch die eingesetzten Polizeikräfte eine bereits laufende Musikveranstaltung festgestellt. Diese wurde unmittelbar nach Feststellung polizeilich aufgelöst.

Hierbei erhielt die Landespolizeiinspektion Gera als einsatzführende Behörde Unterstützung durch Kräfte der Bereitschaftspolizei Thüringen sowie der Polizei Sachsen.

Im Zuge der Einsatzmaßnahmen wurden insgesamt 125 Teilnehmende festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen erfolgte die Anreise der Personen teilweise auch überregional. Sämtliche Personen wurden einer polizeilichen Kontrolle unterzogen und erhielten im Anschluss einen Platzverweis. <TF>

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