Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Jugendlicher löst Polizeieinsatz aus (0108342/2026)

Gera (ots)

Am späten Samstagnachimttag erhielt der Inspektionsdienst Gera eine Meldung über eine Gruppe Jugendlicher, welche mit einer Pistole über einen Spielplatz in der Geraer Innenstadt liefen. Sofort rückten mehrere Einsatzkräfte aus und konnten den Jugendlichen schnell habhaft werden. Wie sich herausstellte führte ein 16-jähriger Geraer tatsächlich eine Pistole mit sich. Es handelte sich um eine Softair-Waffe, welche täuschend echt aussah. Die Waffe wurde sichergestellt und der Jugendliche wurde an seine Mutter übergeben. Den jungen Mann erwartet nun ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. (PS)

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