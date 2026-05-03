LPI-G: Unter Wirkung von Alkohol und Cannabis gefahren
Weida (ots)
Am 30.04.2026 stellten Beamte der PI Greiz gleich zwei Fahrzeugführer in der Bahnhofstraße in Weida fest, die unter Alkohol bzw. Cannabis ein Fahrzeug führten. Gegen 19:25 Uhr wurde ein 60-jähriger BMW-Fahrer mit 0,86 Promille erwischt. Kurze Zeit später gegen 20 Uhr wurde eine 28- Jährige VW-Fahrerin positiv auf Cannabis getestet. Beide haben nun mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro zu rechen. Die Weiterfahrt wurde untersagt
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell