Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wer hat das Ortsschild gestohlen? Weitere Hinweise erbeten

Egelsbach (ots)

(lei) Wer hat das Ortsschild gestohlen? Dieser Frage geht seit Montag die Kriminalpolizei nach, in der Hoffnung, dass sie weitere Hinweise erhält, um den Fall alsbald aufklären zu können. Die Beamten setzen dabei zunächst aber auf das Unrechtsbewusstsein und die Reumütigkeit der Verantwortlichen, bei denen es sich um Kinder beziehungsweise Jugendliche handeln soll. Die dazugehörige Strafanzeige gründet auf der Mitteilung einer Zeugin, die sich an dem Nachmittag an die Ordnungshüter gewandt hatte. Sie berichtete, dass sechs Kids, alle etwa 11 bis 13 Jahre alt und farbenfroh gekleidet, gegen 16.40 Uhr die gelbe Tafel an der Straße "Büchenhöfe" abmontiert hätten, ehe sie damit mit einem E-Scooter davongefahren seien. Hinweise zu den Beteiligten oder zum Verbleib des Schildes nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell