Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 09./10.05.26 ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Beeinflusst mit PKW unterwegs

Am Samstagmorgen wurde ein 31 Jahre alter Mann mit einem Pkw Citroen in Lüneburger Bahnhofsnähe von einer Polizeistreife kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand.

Amelinghausen - Straßenverkehrsgefährdung

Am Samstagnachmittag gegen 15:52 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer einen auffällig fahrenden, schwarzen Pkw Audi Q3 auf der B209 zwischen Soltau und Amelinghausen. Hierbei sollte der Pkw unter anderem mehrfach in den Gegenverkehr geraten sein und dabei auch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Der Pkw konnte in Amelinghausen kontrolliert werden. Bei dem Fahrzeugführer wurde ebenfalls eine Blutentnahme aufgrund möglicher Beeinflussung durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel. 04132-93982-0, entgegen.

Hohnstorf - Unfall mit Wohnmobil

Am Samstagabend rangierte eine 75-jährige Frau mit ihrem Wohnmobil auf der Straße "Elbdeich" in Hohnstorf. Hierbei touchierte sie beim Zurücksetzen einen Stapel Steine, verlor augenscheinlich die Kontrolle über das Fahrzeug, überquerte den Elbdeich und kam erst einige Meter unterhalb des Elbdeiches wieder an einem Wohnhaus zum Stehen. Die Fahrzeugführerin blieb glücklicherweise unverletzt und es blieb insoweit bei einem Sachschaden.

Westergellersen - Brand einer Garage und zweier Carports

Am Sonntag wurde gegen 09:35 Uhr ein brennender Carport im Südergellerser Weg gemeldet. Durch das Feuer wurden letztlich zwei benachbarte Carports und eine Garage beschädigt. Eine Brandausweitung in Richtung Wohnhaus konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. Zu Personenschäden kam es nicht. Der Sachschaden wird aktuell auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Todesfall in psychiatrischer Einrichtung - Polizei ermittelt

Zu einem Todesfall in einer psychiatrischen Einrichtung In Riekau kam es in den späten Abendstunden des 08.05.26. Möglicherweise in Folge eines Streits zwischen zwei 64 und 47 Jahre alten Patienten war ein 47-Jahre alte Mann möglicherweise nach einem Sturz gegen 23:00 Uhr verstorben. Mitarbeiter des Pflegeheims sowie der anwesende 64-Jährige hatten Polizei und Notarzt alarmiert. Nach der Aufnahme des Sachverhalts, Sicherung von Spuren sowie umfangreiche Befragungen ist aktuell nicht abschließend geklärt, ob der 47-Jährige möglicherweise aufgrund eines Sturzgeschehens nach einem Streit oder auch aufgrund eines natürlichen Tods gestorben ist. Die weiteren Ermittlungen auch in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Lüneburg sowie eine mögliche Obduktion dauern an.

Zernien - Verkehrsunfall

Am Samstagnachmittag kam es gegen 16 Uhr in Zernien zu einem Verkehrsunfall mit einem Kleintransporter. Nachdem dieser kurzzeitig an einem Hang abgestellt wurde, löste sich die Handbremse. Der Transporter rollte den Hang hinab und kam schlussendlich an einem geparkten Pkw zum Stehen. Dieser wurde dadurch beschädigt. Der Fahrzeugführer des Transporters verletzte sich leicht.

Uelzen

Uelzen - Körperverletzungen und Sachbeschädigungen vor Kneipen

Zu Körperverletzungen vor den Uelzener Kneipen in der Gudesstraße und am Schnellenmarkt kam es am Wochenende am Freitag und am Samstag.

Am Samstagmorgen gerät ein 31 Jahre alter Mann am Schnellenmarkt gegen 04.30 Uhr mit zwei anderen Männern in Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung wird der Mann von den beiden unbekannten geschlagen und getreten und leicht verletzt. Die beiden Beschuldigten können unerkannt fliehen. Der 31 Jahre alte Mann wird leicht verletzt.

Gegen 23.45 Uhr ist es am Samstag zu zwei Sachbeschädigungen an PKWs gekommen. Ein betrunkener 39 Jahre alter Mann hat sich in der Gudesstraße auf die Fahrbahn gestellt und dort zwei PKWs zum Anhalten genötigt. Dann habe er die beiden PKWs mit Fußtritten beschädigt. Der Mann konnte dann durch die beiden Fahrer zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

In der Nacht zu Sonntag kommt es in der einer Kneipe in der Gudesstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Im Verlauf des Streits schlägt ein unbekannter Mann seinem 38 Jahre alten Kontrahenten einen Gegenstand aus Glas gegen den Kopf. Der Mann erleidet einen Cut am Kopf und muss ärztlich versorgt werden.

Uelzen - Unter Einfluss auf dem E-Scooter

Gleich zwei E-Scooter Fahrer wurden in der Nacht zu Samstag in Uelzen unter der Beeinflussung von BtM angehalten. Gegen 00.00 Uhr ist in der Gudesstraße ein 26 Jahre alter Mann mit seinem E-Scooter kontrolliert worden. Im Rahmen der Kontrolle ist eine Beeinflussung durch THC festgestellt worden. Bei dem Mann ist daher eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet worden. Etwa drei Stunden später ist eine 27 Jahre alte Fahrerin eines E-Scooters in der Ebstorfer Straße angehalten worden. Während der Kontrolle ist ebenfalls eine Beeinflussung durch THC festgestellt worden. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass die Fahrerin auch unter dem Einfluss von Alkohol (1,05 Promille) steht und erst vor einiger Zeit ebenfalls beeinflusst mit einem E-Scooter gefahren ist. Sie erwartet nun erneut ein Verfahren.

Uelzen - Bedrohung am Bahnhof und Widerstand bei der Polizei

Dem Rettungsdienst wird am Samstagmorgen gegen 05.15 Uhr ein 45 Jahre alter Mann mit einer Kopfplatzwunde auf dem Bahnhofsvorplatz gemeldet. Der alkoholisierte Mann möchte sich jedoch nicht behandeln lassen und tritt im Rahmen der Versorgung einem Sanitäter gegen den Oberschenkel. Die Versorgung wird daraufhin abgebrochen und die Polizei verständigt. Der Mann erhält zunächst einen Platzverweis und verlässt die Örtlichkeit. Kurz darauf bedroht er einen Taxifahrer, da dieser ihn mangels Zahlungsfähigkeit nicht fahren wollte. Bei Eintreffen der Polizei verhält sich der Mann weiterhin aggressiv und beleidigt die eingesetzten Beamten. Er wird daher in Gewahrsam genommen und leistet auf der Wache der Polizei aktiv Widerstand gegen die Maßnahmen. Ein durchgeführter Alcotest zeigt ein Ergebnis von mehr als zwei Promille. Der amtsbekannte Mann musste dann seinen Rausch erstmal in der Zelle ausschlafen. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Uelzen - Ladendiebstahl mittels präparierter Einkaufstüte

Zu einem Ladendiebstahl ist es am Samstag gegen 15.30 Uhr bei einer Drogeriekette in der Gudesstraße gekommen. Zwei unbekannte Männer haben sich in den Keller zu den dortigen Nintendospielen begeben und dort insgesamt 27 Spiele in einer präparierten Einkaufstasche verpackt. Danach haben sie sich gezielt in Richtung Ausgang begeben und sind dort einer Angestellten aufgefallen. Diese habe die Männer auf die große Tüte angesprochen und bemerkt, dass damit etwas nicht Stimmen kann. Die Männer haben daraufhin fluchtartig das Geschäft verlassen und die Tüte samt Spielen zurückgelassen. Mögliche Zeugen mögen sich bei der Polizei melden.

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