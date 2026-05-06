Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Pkw und Bus kollidieren - erhebliche Verkehrsbehinderung ++ Geschwindigkeitsmessung - Polizei stoppt flüchtigen PKW - Zeugen gesucht ++ Müllbehälter auf Schulgelände in Brand ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg/Bardowick - Pkw und Bus kollidieren - erhebliche Verkehrsbehinderung durch ausgelaufene Flüssigkeiten

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam es in den Vormittagsstunden des 06.05.26 in der Hamburger Straße nach einer Kollision eines Pkw mit einem Linienbus (ohne Fahrgäste). Der 40 Jahre alte Fahrer des Linienbusses war gegen 09:00 Uhr in der Hamburger Straße in Richtung Bardowick unterwegs und bog noch vor einem entgegenkommenden Pkw Mitsubishi Geländewagen nach links in die Bernsteinstraße ab. Der 54 Jahre alte Fahrer des Mitsubishi konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, so dass es zur Kollision kam. Bei den Fahrzeugen liefen in der Folge größere Mengen an Betriebsstoffen aus, so dass für die Reinigungsarbeiten die Fahrbahn in Richtung Lüneburg für mehr als zwei Stunden gesperrt werden musste. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Barnstedt, OT. Kolkhagen - in abgestelltes Wohnmobil eingebrochen - keine Beute

In ein Zum Galgenberg abgestelltes Wohnmobil Fiat Ducato brachen Unbekannte im Zeitraum vom 04. Auf den 05.05.26 ein. Die Täter hatten gewaltsam auf die Türverriegelung einwirken können und gelangten ins Innere. Dort konnten sie jedoch keine Gegenstände mitnehmen, da das Mobil zur Tatzeit leer war. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - abgestellten Pkw demoliert und Autoradio mitgenommen

Einen in der Feldmark an einer Parallelstraße zur Landesstraße 221 zwischen dem Nutzfelder Kreisel und Lüneburg abgestellten älteren Pkw Fiat demolierten Unbekannte im Zeitraum vom 28.04. bis 04.05.26. Parallel gelangten die Vandalen in den Pkw und demontierten dort auch das Autoradio. Es entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Pkw-Fahrer beschädigt Parkplatzausfahrtschranke und haut ab

Die Ausfahrtsschranke eines Parkplatzes in der Sülfmeisterstraße beschädigte der Fahrer eines Pkw BMW in den späten Abendstunden des 05.05.26. Dabei löste der Mann gegen 22:30 Uhr die Schranke aus der Verankerung, legte diese ab und fuhr mit seinem Pkw davon. Zeugen beobachteten den Vorfall und alarmierten die Polizei. Auch aufgrund der Videoaufzeichnungen sind die Kfz-Kennzeichen und das Erscheinungsbild des Verursachers bekannt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Müllbehälter auf Schulgelände in Brand

Ein Müllbehälter auf einem Schulgelände in Lüchow geriet im Zeitraum vom 05.05.2026 bis zum Morgen des 06.05.2026 in Brand. Durch das Feuer wurde dieser komplett zerstört. Auch die umliegende Grünfläche geriet in Brand. Als der Brandausbruch bemerkt wurde, war das Feuer schon gelöscht. Eine Brandausweitung hat nicht stattgefunden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und der Ursache dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg - Auseinandersetzung in Unterkunft

Zwei Männer im Alter von 25 und 27 Jahren gerieten am Abend des 05.05.2026 in einer Unterkunft in einen Streit. Es folgte der Einsatz eines Tierabwehrspray sowie eine Rangelei bei welcher der 27-Jährige verletzt wurde. Der Sicherheitsdienst konnte einschreiten und die Situation beruhigen. Die Polizei stellte das Tierabwehrspray bei dem 25-Jährigen sicher. Er erhielt einen Platzverweis.

Lüchow - PKW kollidieren - Fahrerin leicht verletzt

Am 05.05.2026 gegen 20:15 Uhr kollidierten zwei PKW in der Theodor-Körner-Straße. Ein Seat Leon beabsichtigte von einem Parkplatz nach links auf die genannte Straße aufzufahren. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem von rechts der Straße folgenden Audi A3. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die 18 Jahre alte Fahrerin des Seat erlitt leichte Verletzungen.

Uelzen

Bad Bodenteich - Verdächtige Personen in leerstehendem Hotel - Zwei Männer festgestellt

Gegen Mittag wurde am 05.05.2026 der Polizei mitgeteilt, dass zwei Männer das Gelände eines leerstehenden Hotels in der Neustädter Straße betreten haben. Bei einer folgenden Überprüfung wurden beide Männer im Objekt festgestellt. Nach ersten Erkenntnissen haben sie versucht an Kupferrohre im Objekt zu gelangen. Nach weiteren Ermittlungen wurde in der Nähe des Hotels ein blauer Mercedes Sprinter kontrolliert, mit welchem die Männer im Alter von 26 und 33 Jahren gefahren sind. Sie sind in der Vergangenheit aufgrund von Eigentumsdelikten bereits in Erscheinung getreten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Uelzen - Betrügerische Gartenarbeiter

Nach einem Hinweis einer Bank kontrollierte die Polizei am 05.05.2026 zwei Männer, die Gartenarbeiten bei einer Seniorin in Holdenstedt ausführten. Am Tag zuvor hatte die Seniorin einige Tausend Euro abgehoben und beabsichtigte nun erneut eine vierstellige Summe Bargeld abzuheben und an die beiden Männer auszuzahlen. Die beiden Männer im Alter von 20 und 36 Jahren führten die Arbeiten mangelhaft aus und verlangten dafür eine immer höhere Bezahlung. Die Seniorin übergab den Männern bereits am Vortag eine vierstellige Summe Bargeld. Die Polizei geht von einem betrügerischen Vorgehen aus und hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Einer der Männer ist bereits umfangreich strafrechtlich in Erscheinung getreten. Beide Männer erhielten einen Platzverweis. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor entsprechenden Gartenarbeiten und "Schnäppchen-Angeboten" (siehe Pressemitteilung vom 06.05.2026 - Weitere Hintergründe zu dem Thema). Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Jelmstorf - Tankbetrug - entwendete Kennzeichen verwendet

Zu einem Tankbetrug in Jelmstorf kam es am 05.05.2026. Ein Mann betankte um kurz vor 20:00 Uhr seinen PKW für knapp 100 Euro und verließ das Gelände ohne den Betrag zu entrichten. Die Polizei stellte fest, dass an dem benutzten VW Polo zuvor entwendete Kennzeichen angebracht waren. Derselbe Mann soll bereits zuvor Tankbetrügereien an der genannten Tankstelle begangen haben. Er wurde auf Mitte bis Ende 20 Jahre alt und zwischen 1,70m und 1,75m groß geschätzt. Er trug kurze Haare, einen Vollbart sowie eine Cap. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Geschwindigkeitsmessung - Polizei stoppt flüchtigen PKW - Zeugen gesucht

Am 05.05.2026 führte die Polizei Uelzen erneut eine Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 4 in Höhe Hoystorfer Berg durch. Am Nachmittag wurden insgesamt neun Verstöße festgestellt. Einer davon wurde bei erlaubten 100 km/h mit 176 km/h gemessen. Den 18 Jahre alten Fahranfänger erwartet ein Fahrverbot. Gegen 17:30 Uhr entzog sich ein PKW-Volvo der Verkehrskontrolle nach Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit. Er führte auf der Bundesstraße eine starke Bremsung durch und wendete über eine doppelt durchgezogene Linie, um über einen Feldweg zu flüchten. Bei diesem Vorgang behinderte er andere Verkehrsteilnehmende. Er fuhr über Walmstorf nach Emmendorf, wo er von der Polizei gestoppt werden konnte. Gegen den 44 Jahre alten Fahrer aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die von der Verfolgungsfahrt betroffenen Verkehrsteilnehmenden und weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Uelzen unter 0581-930-0 zu melden.

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