Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Zeuge meldet Fahrraddieb" - auf frischer Tat ertappt ++ "angerempelt" - Geldbörsen verschwinden aus Rucksack und Jacke ++ Einbruch in Getränkehandel ++ Geschwindigkeitsmessung ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - "Zeuge meldet Fahrraddieb" - auf frischer Tat ertappt

Gegen einen 46-Jährigen ermittelt die Polizei nach einem missglücktem Fahrraddiebstahl in den späteren Abendstunden des 04.05.26 im Bereich des Bahnhofsvorplatz. Der Mann aus dem Landkreis Lüneburg hatte gegen 21:10 Uhr versucht das Schloss eines an einen Laternenmast angeschlossenen Fahrrads Rabeneick gewaltsam zu öffnen. Passanten nahmen die Aktion wahr und alarmierten die Polizei, die den 46-Jährigen noch im Umfeld feststellen konnte. Der Aufbruch des Schlosses misslang.

Lüneburg - "bei Handgemenge geschubst" - Betrunkener stürzt

Leichte Verletzungen erlitt ein betrunkener 48-Jähriger in den Abendstunden des 04.05.26 vor einem Getränkemarkt Vor dem Neuen Tore nach einem Handgemenge mit einem 47 Jahre alten Bekannten. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte der 47-Jährige den Lüneburger gegen 19:45 Uhr bei einem Handgemenge geschlagen und getreten, so dass dieser nach hinten auf den Rücken stürzte. Der 48-Jährige, bei dem ein Alkoholwert von mehr als drei Promille festgestellt wurde, wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht.

Bleckede/Dahlenburg/Lüneburg - "angerempelt" - Geldbörsen verschwinden aus Rucksack und Jacke

Die Geldbörse einer 68-Jährigen konnte sich ein Taschendieb in den Morgenstunden des 04.05.26 im Umfeld eines Geschäfts in der Industriestraße in Bleckede greifen. Dabei rempelte der Unbekannte gegen 09:15 Uhr die Seniorin an und griff sich die Börse aus dem auf dem Rücken getragenen Rucksack.

Gegen 10:00 Uhr griff sich eine Unbekannte in einem Discounter in der Dannenberger Straße in Dahlenburg auch die Börse eines 91-Jährigen. Dabei griff die Täterin mittleren Alters an einer Engstelle im Markt unbemerkt in die Jackentasche des Seniors und verschwand damit.

Auch die Börse einer 85-Jährigen verschwand unbemerkt in den Mittagsstunden des 04.05.26 im Eingangsbereich eines Lebensmittelgeschäfts Am Sande in Lüneburg. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper!"

Lüneburg - ... die Polizei kontrolliert - unerlaubte Übergabe von Marihuana

Wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Marihuana ermittelt die Polizei gegen einen 57 Jahre alten Lüneburger. Zeugen hatten in den späten Abendstunden des 04.05.26 entsprechende Beobachtungen im Bereich Auf dem Kauf gemacht und die Polizei alarmiert. Eine Präsenzstreife konnte kurze Zeit später gegen 21:40 Uhr den Lüneburger sowie einen 21-Jahre alten Käufer, einen Mann aus Hameln, kontrollieren und bei den Personen Kleinstmengen von Marihuana sicherstellen. Die Polizei ermittelt.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Außenspiegel beschädigt

Auf einem Parkplatz in der Königsberger Straße ist am Nachmittag des 04.05.2026 ein Außenspiegel eines VW Golf beschädigt worden. Auf welche Art und Weise die Beschädigung zugefügt wurde, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - Einbruch in Getränkehandel

In einen Getränkehandel in der Konsul-Wester-Straße brachen bislang unbekannte Personen ein. Über ein Fenster verschafften sie sich in der Nacht zum 05.05.2026 gewaltsam Zutritt zu einem Büroraum. Die Höhe des Diebesgutes ist derzeit noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach weiteren Hinweisen. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Küsten - Motorradfahrer stürzt und wird in Klinikum eingeliefert

Ein 54 Jahre alter Mann befuhr mit einem Motorrad am 04.05.2026 gegen 17:10 Uhr die Kreisstraße 31 aus Küsten kommend in Fahrtrichtung Köhlen. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam rechtsseitig von der Fahrbahn ab. Dabei verletze er sich und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden am Motorrad in Höhe von einigen Hundert Euro.

Dannenberg OT Soven - Verkehrsunfall - Polizei sucht flüchtigen PKW

Am Morgen des 05.05.2026 verunfallte in der Ortschaft Soven ein Seat Ibiza. Dabei kam dieser gegen 07:20 Uhr rechtsseitig von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einem Straßenschild und kam anschließend auf der anderen Straßenseite in einem Vorgarten zum Stehen. Die Beifahrerin in dem Seat erlitt leichte Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen wich die Fahrerin des Seats einem entgegenkommenden PKW aus, welcher mittig der Fahrbahn gefahren sein soll. Dieser setzte seine Fahrt fort. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu dem dunkelfarbenden Fahrzeug. Der Sachschaden am Seat liegt bei mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Einbruch in Kiosk

Eine bislang unbekannte Person brach in der Nacht zum 05.05.2026 in einen Kiosk in der Lüneburger Straße ein. Gegen 02:10 Uhr brach sie zunächst eine Tür auf und betrat den Kiosk. Dort wurden Tabakprodukte sowie Feuerzeuge im Wert von einigen Hundert Euro entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - "Spiegelklatscher" - Polizei kann Verursacherin antreffen

Zu einem "Spiegelklatscher" zwischen zwei beteiligten PKW kam es am 04.05.2026 gegen 11:30 Uhr in der Lüneburger Straße. Dabei fuhr eine 65 Jahre alte Frau mit einem VW Golf die Straße stadteinwärts und kollidierte mit dem Außenspiegel an einem Außenspiegel eines geparkten PKW. Die Verursacherin setzte ihre Fahrt fort und wurde später von der Polizei angetroffen. Der Sachschaden wird auf einige Hundert Euro geschätzt.

Uelzen - Geschwindigkeitsmessung in Ebstorf

Am Nachmittag des 04.05.2026 wurde rund eine Stunde lang eine Geschwindigkeitsmessung in Ebstorf durchgeführt. Im Bereich An der Bahn/Westerholz in Fahrtrichtung Ebstorf wurden von der Polizei insgesamt neun Verstöße festgestellt. Das schnellste Fahrzeug erreichte bei erlaubten 50 km/h eine Geschwindigkeit von 83 km/h. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Bad Bodenteich - Einbruch in Verwaltungsbüro eines Seniorenheimes

Das Fenster eines Seniorenheimes in der Johann-Schroth-Straße wurde in der Nacht zum 05.05.2026 aufgehebelt. Anschließend wurde das Gebäude betreten und ein Verwaltungsbüro durchsucht. Zum Diebesgut gehören wenige Hundert Euro Bargeld. Die Polizei hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

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