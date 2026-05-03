Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++++++Wochenendpressemitteilung der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 01.05.2026 bis 03.05.2026+++++

Lüneburg (ots)

Stadt und Landkreis Lüneburg

Unfall mit Motorradfahrer

Am Abend Freitag, gegen 18:35 Uhr kam es in Brietlingen in der Scharnebecker Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 40-jährigen Autofahrer und einem 23-jährigen Motorradfahrer. Der Brietlinger PKW-Fahrer wollte nach links auf ein Grundstück abbiegen und übersah dabei den überholenden Mann aus dem Landkreis Harburg. Infolge des Zusammenstoßes wurde der Biker in einen Straßengraben ge4schleudert und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf 7000EUR.

Feuer auf Schulgelände

Durch Passanten wurde am Freitag um 17:35 Uhr ein brennender Traktorreifen, der als Spielgerät auf dem Schulhof der Grundschule in Häcklingen liegt gemeldet. Der Reifen konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise unter 04131/6072215.

Schlägerei in der Innenstadt

In der Nacht zu Samstag kam es auf der Straße Neue Sülze zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen in deren Verlauf ein 23-jähriger aus dem Landkreis von einem 26-jährigen Lüneburger zunächst mit sogenannten Schlagschutzhandschuhen und weiter mit einer Flasche auf den Kopf schlug. Der Täter flüchtete bei Eintreffen der Polizei und beschädigte hierbei noch einen PKW. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Beide waren nicht unerheblich alkoholisiert.

Randale in Unterkunft

In einer kommunalen Unterkunft in Rettmer randalierte ein 43-jähriger Bewohner und sollte daher für mehrere Stunden die Unterkunft verlassen. Da er sich weigerte, wurde die Polizei hinzugezogen, die dieses Hausverbot durchsetzen sollte. Hierbei wehrte sich der Mann derart, dass zu Boden gebracht werden musste. Während der Rangelei versuchte er die Beamten zu schlagen und zu treten. Er wurde darauf in eine Zelle gebracht. Ihn erwarten mehrere Strafverfahren.

Einbruch

In Thomasburg wurde der Polizei ein Einbruch gemeldet. In der Nacht von Freitag auf Samstag hebelten Unbekannte eine Tür auf und durchsuchten sämtliche Räume. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck.

Landkreis Uelzen

Freitag, 01.05.2026, gegen 21:00 Uhr, auf der K 17 bei Hanstedt 2: Ein 62-jähriger Motorradfahrer kam an der genannten Stelle alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Der Mann muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten und darf wegen der Sicherstellung seines Führerscheins nur noch unmotorisierte Fahrzeuge nutzen.

Samstag, 02.05.2026, gegen 18:30 Uhr, Stadtgebiet Uelzen: Ein 34-jähriger Mann aus Berlin kaufte in Uelzen einen Pkw und befestigte an dem Fahrzeug selbstgemachte Kennzeichen aus Pappe. Mit dem Pkw fuhr er anschließend in Uelzen umher. Bei einer Polizeikontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrzeug keine amtliche Zulassung besaß. Zudem verfügte der Mann weder über einen Führerschein noch war er nüchtern, da er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Polizei ordnete eine Blutentnahme an, untersagte dem Mann die Weiterfahrt und nahm die Fahrzeugschlüssel in amtliche Verwahrung.

Samstag, 02.05.2026, gegen 20:30 Uhr, Stadtgebiet Bad Bevensen: Ein 16-jähriger Jugendlicher fuhr im öffentlichen Verkehr mit einem E-Scooter unter dem Einfluss von Marihuana. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem untersagte die Polizei die Weiterfahrt und leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Samstag, 02.05.2026, gegen 12:00 Uhr, Stadtgebiet Bad Bevensen: Ein 30 Jahre alter Mann fuhr mit einem E-Scooter unter dem Einfluss berauschender Substanzen im öffentlichen Straßenverkehr. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem untersagte die Polizei seine Weiterfahrt und leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Die Polizei warnt eindringlich: Das Fahren von E-Scootern unter dem Einfluss von Alkohol oder berauschenden Mitteln gefährdet Leib und Leben. Schon bei einem Alkoholwert von 0,5 Promille bis unter 1,1 Promille kommt es zu einer Einleitung eines Bußgeldverfahrens. Beim ersten Verstoß beträgt die Strafe 500 Euro, bei Wiederholung sogar 1000 Euro. Ab einem Wert von 1,1 Promille oder mehr gilt eine absolute Fahruntüchtigkeit, die ein Strafverfahren nach § 316 StGB nach sich zieht. Hinzu kommen die Kosten für das Verfahren, beispielsweise für die Blutentnahme.

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Brand eines Waldstücks

Am 01.05.2026 gegen 13:00 Uhr kam es in 29459 Clenze zu einem Brand in einem kleinen Waldgebiet. Nach bisherigen Erkenntnissen entzündete ein Kind ein Laubblatt und versuchte anschließend, dieses durch Austreten mit Gummistiefeln zu löschen. Als dies misslang, entfernte sich das Kind von der Örtlichkeit. In der Folge geriet das brennende Laub außer Kontrolle und setzte eine Fläche von etwa 400 Quadratmetern in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen. Es entstand leichter Schaden im Unterholz. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf die derzeit erhöhte Brandgefahr aufgrund anhaltender Trockenheit hin. Offenes Feuer in Wald- und Vegetationsbereichen ist unbedingt zu vermeiden.

Schwerer Verkehrsunfall auf der B191

Am 01.05.2026 gegen 13:45 Uhr kam es auf der B191 in Höhe der Ortschaft Karwitz zu einem Verkehrsunfall mit zwei schwer verletzten Motorradfahrern. Nach bisherigen Erkenntnissen überholten die beiden Beteiligten in einer Kolonne einen in gleicher Richtung fahrenden Pkw. Beim anschließenden Wiedereinscheren reduzierte der vorausfahrende Motorradfahrer vermutlich aufgrund einer bevorstehenden Kurve seine Geschwindigkeit. Der nachfolgende Motorradfahrer fuhr in der Folge auf das vorausfahrende Motorrad auf. Beide Motorradfahrer kamen zu Fall und erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden nach der Erstversorgung vor Ort in umliegende Kliniken verbracht. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Diebstahl eines Wohnwagens

Am 01.05.2026 entwendete ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen 05:00 Uhr und 18:00 Uhr in Herrenhof einen auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellten Wohnwagen. Dieser war mit einer Diebstahlsicherung an der Anhängerkupplung gesichert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls

In der Nacht vom 01.05.2026 auf den 02.05.2026 kam es in Schnega in der Zeit zwischen 22:30 Uhr und 09:00 Uhr zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zu einem Schuppen, der mittels einesVorhängeschlosses gesichert war. Hierzu wurde das Schloss aufgebrochen. Aus dem Schuppen wurden zwei hochwertige Fahrräder entwendet. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden von der Polizei entgegengenommen.

Brand

Am 02.05.2026 gegen 20:00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle in Dannenberg ein Brand von Buschwerk in Dannenberg in der Uelzener Straße gemeldet. Die Flammen griffen in der Folge auf einen angrenzenden Bahndamm über, wodurch ein Teil eines derzeit nicht in Betrieb befindlichen Gleises beschädigt wurde. Die Freiwillige Feuerwehr übernahm vor Ort die Löscharbeiten und konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Im Nahbereich der Brandstelle wurde ein Einweggrill festgestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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