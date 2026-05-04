Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ erneuter Anstieg von Betrugstaten via "Kleinanzeigen" ++ Feuerwehr löscht kleinere Vegetationsbrände ++ ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit ++

Lüneburg (ots)

Presse - 04.05.26 ++

Lüneburg

Melbeck/Scharnebeck - Feuerwehr löscht kleinere Vegetationsbrände

Einen Vegetationsbrand von gut 100 Quadratmetern musste die Feuerwehr in den Nachmittagsstunden des 03.05.26 an der Landesstraße 233 löschen. Es entstand dabei gegen 16:45 Uhr geringer Sachschaden. Zu einem weiteren kleineren Flächenbrand war es gegen 13:45 Uhr bereits in einem Waldbereich am Elbe-Seiten-Kanal bei Scharnebeck gekommen. Auch hier verhinderte die Feuerwehr eine Brandausbreitung.

Polizei und Feuerwehr mahnen auch aufgrund der anhaltenden Trockenheit und Waldbrandgefahr um umsichtiges Verhalten.

Dahlenburg - renitente Person geht in Polizeigewahrsam - Pfeffersprayeinsatz notwendig

Mit einem renitenten 46-Jährigen hatte es die Polizei in den Abendstunden des 03.05.26 Am Markt zu tun. Nachdem der Dahlenburger gegen 20:15 Uhr einen Jugendlichen beleidigt hatte, aggressiv wurde und diesem Schläge androhte, schritten alarmierte Polizeibeamte ein. Auch gegenüber den Polizeibeamten war der 46-Jährige aggressiv und distanzlos, so dass die Beamten trotz mehrmaliger Androhung Pfefferspray gegen den Mann einsetzten musste. Nach kurzer Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung wurde der 46-Jährige zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam genommen. Ergänzend ermittelt die Polizei wegen Beleidigung und Bedrohung.

Bleckede - Einbruch in Einfamilienhaus - Terrassentür aufgebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Heinrich-Banse-Straße brachen Unbekannte im Zeitraum vom 02. auf den 03.05.26 ein. Die Täter hatten eine Terrassentür aufgebrochen und sich im Gebäude umgeschaut. Sie konnten Schmuck mitnehmen, so dass ein Schaden von einigen hundert Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

"Machen Sie es Einbrechern schwer!"

Vereinbaren Sie einen Termin für eine persönliche Einbruchschutzberatung durch Ihr Präventionsteam der Polizei bei Ihnen vor Ort: praevention@pi-lg.polizei.niedersachsen.de Tel. 04131-607-2107

Weitere Tipps Ihrer Polizei:

- Verschließen Sie Türen, Fenster und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit. - Sorgen Sie bei Abwesenheit dafür, dass Ihre Wohnung oder das Haus einen bewohnten Eindruck macht. Kümmern Sie sich darum, dass z.B. die Mülltonne am Entleerungsdatum an die Straße gestellt wird und Ihr Briefkasten regelmäßig geleert wird. Beleuchten Sie Ihre Räumlichkeiten. Nutzen Sie dafür einfach Zeitschaltuhren oder Smart-Home Produkte.

Lüneburg - Diebstähle auf Baustellen - Container aufgebrochen

Zu mehreren Diebstählen von Werkzeugen und Material kam es im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 02. und 04.05.26 u.a. auf einer Baustelle Am Schützenplatz. Dabei wurden verschiedenen Baucontainer aufgebrochen und mehrere Werkzeuge/Maschinen, wie u.a. eine Schieberdrehmaschine und Bohrmaschinen gestohlen. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Rüttelplatte von Baustelle abtransportiert

Eine ca. 150 kg schwere Rüttelplatte der Marke Weber transportierten Unbekannte in den Morgenstunden des 04.05.26 von einem umzäunten Baustellengelände in der Richard-Brauer-Straße. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Schulkind tritt vor fahrenden E-Scooter einer Jugendlichen - Schulkind gesucht

Sachschaden von gut 300 Euro entstand in den Morgenstunden des 27.04.26 gegen 07:45 Uhr bei einer leichten Kollision zwischen einem Schulkind (schiebend mit einem Fahrrad) und einer 16 Jahre alten E-Scooter-Fahrerin in der Uelzener Straße. Das Kind war dabei plötzlich auf den Radweg getreten, so dass es zu der leichten Kollision kam. Verletzt wurde niemand; jedoch entstand Sachschaden vom Scooter. Das Schulkind ging weiter. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Erneuter Anstieg von Betrugstaten via "Kleinanzeigen" in den vergangenen Wochen

In der jüngeren Vergangenheit gingen bei der Lüneburger Polizei wieder vermehrt Betrugsanzeigen ein. Hinter diesen steckt eine bekannte Masche, bei welcher die Daten der Geschädigten über eine Phishing-Seite abgefragt werden. Insbesondere Online-Plattformen und Kleinanzeigenportale sind dabei betroffen. Die Polizei hat bereits am 25.03.2026 über derartige Betrugssachverhalte informiert (siehe Pressemitteilung vom 25.03.2026). Die erlangten Geldbeträge der vergangenen Taten lagen bei teilweise mehreren Hundert Euro.

Hintergrund:

Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Auf Online-Verkaufsplattformen lauern Betrüger. Das ist soweit bereits seit Jahren bekannt. In den vergangenen Monaten ist es in der Region jedoch vermehrt zu Betrugsdelikten gekommen, indem bei Verkaufsangeboten die Daten von den Geschädigten abgegriffen wurden. Dabei entstanden hohe Vermögensschäden.

Diese Art des Onlinebanking-Betruges wurde zumeist auf Kleinanzeigenportalen festgestellt. Dabei melden sich die Betrüger auf eingestellte Artikel bei den Verkäuferinnen und Verkäufern. Dies geschieht zumeist kurz nach Einstellung des Artikels. Anschließend wird ohne Verhandlung ein Link oder ein QR-Code zugesandt. Hinter diesen Links/QR-Codes öffnet sich eine täuschend echte Seite der Verkaufsplattform, um den Bezahlungsvorgang "sicher" zu gewährleisten. Dabei handelt es sich um so genannte "Phishing-Seiten", bei denen die Daten der Betroffenen abgefragt werden. Diese Internetseiten sehen größtenteils aus wie die originalen Seiten. Mit den eingegebenen Daten erlangen die Betrüger anschließend das Vermögen der Verkäufer. Sobald Geldbeträge ins Ausland überwiesen wurden, gestaltet sich der Rückerhalt meist als schwierig. Gleiches Vorgehen erfolgt auch wenn die Kontaktaufnahme zu den Artikeln über E-Mail oder WhatsApp erfolgt.

Die Polizei gibt in diesem Zusammenhang folgende Handlungshinweise bei der Nutzung von Online-Verkaufsportalen:

- Klicken Sie keine Links an, die Ihnen im Zusammenhang mit Kaufabwicklungen zugesandt werden. - Nutzen Sie ausschließlich die offiziellen Bezahlfunktionen der jeweiligen Verkaufsplattform. - Geben Sie sensible Bankdaten oder TAN niemals auf externen Internetseiten ein. - Prüfen Sie vor jeder TAN-Freigabe genau, welcher Auftrag tatsächlich autorisiert wird. - Informieren Sie bei verdächtigen Abbuchungen sofort Ihre Bank und erstatten Sie Anzeige bei der Ihrer Polizei.

In Bezug auf "Kleinanzeigenportale":

- Absender der Mail überprüfen. Nur den Anzeigenamen zu überprüfen reicht nicht (ist frei wählbar), es muss die Absende-Adresse überprüft werden. - Die enthaltenen Links bzw. QR-Codes überprüfen: das Halten des Mauszeigers über den Button zeigt den Link an, falls schon geöffnet ist der Link in der Adresszeile sichtbar. - Eine "Sicher Bezahlen" - Methode erfordert niemals die Eingabe der Zugangsdaten zum Onlinebanking (Nutzername und Passwort), es wird ausschließlich die IBAN abgefragt.

Lüchow-Dannenberg

Küsten - Geschwindigkeitsmessung auf der Kreisstraße 8

Wie angekündigt hat die Polizei Lüchow wieder auf der Kreisstraße 8 im Bereich Küsten eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Am 30.04.2026 wurden innerhalb weniger Stunden insgesamt sieben Verstöße festgestellt. Bei zwei der Verstöße droht ein Fahrverbot. Das schnellste Fahrzeug erreichte eine Geschwindigkeit von 138 km/h. Erlaubt sind auf der Kreisstraße 8 an der Messörtlichkeit 80 km/h.

Uelzen

Wriedel - Piaggio-Fahrerin kommt von der Fahrbahn ab

Eine 54 Jahre alte Frau befuhr am 03.05.2026 gegen 10:40 Uhr mit einem Kraftrad "Piaggio" die Landesstraße 250, Bahnhofstraße, in der Ortschaft Brockhöfe Bahnhof. In einer Rechtskurve kam sie aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte. Die Frau erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden an dem Kraftrad.

Bienenbüttel - Beschädigungen im Wiesenweg

Am Vormittag des 03.05.2026 fiel einem Anwohner der Straße Wiesenweg eine Beschädigung an einer Laterne und an einem Stromkasten auf. Des Weiteren konnte ein Schaden an einem angrenzenden Zaun festgestellt werden. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einer Verkehrsunfallflucht aus. Der Tatzeitraum wird auf die Zeit seit dem Nachmittag des 02.05.2026 eingegrenzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von einigen Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bienenbüttel, Tel. 05823-95400-0, entgegen.

Barum b. Bad Bevensen - Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 4

Am Abend des 03.05.2026 führte die Polizei auf der Bundesstraße 4, Höhe Hoystorfer Berg, eine Geschwindigkeitsmessung durch. Im Zeitraum von gut 45 Minuten wurden insgesamt 10 Verstöße festgestellt und geahndet. Die höchste Geschwindigkeit wurde bei erlaubten 100 km/h mit 151 bei einem PKW-Audi gemessen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Uelzen - Auffahrunfall an Ampel

Auf der Lüneburger Straße in Fahrtrichtung Innenstadt kam es gegen 10:40 Uhr am 04.05.2026 an einer Ampel zu einem Auffahrunfall. Bei der Kollision der beiden PKW verletzten sich die beiden Insassen des vorderen Fahrzeuges leicht. Es entstand Sachschaden an beiden PKW.

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