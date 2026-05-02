Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Vegetationsbrand führt zu Rauchentwicklung

Stuttgart (ots)

- Vegetationsbrand an der Zufahrt zum Cannstatter Wasen

- Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden

- Anhaltende Trockenheit führt zu hoher Vegetationsbrandgefahr

Am Samstagnachmittag alarmierten mehrere Personen gegen 16:35 Uhr die Feuerwehr Stuttgart aufgrund einer Rauchentwicklung im Bereich des Parkplatzes / Campingplatzes des Cannstatter Wasens in Stuttgart. Die ersten Einsatzkräfte stellten brennende Vegetation fest und konnten diese schnell mit einem Löschrohr ablöschen.

Es kam kurzzeitig zu einer etwas stärkeren Rauchentwicklung. Personen waren zu keinem Zeitpunkt gefährdet und es kam zu keinen verletzten Personen. Aufgrund des in unmittelbarer Nähe stattfindenden Frühlingsfestes informierte die Feuerwehr über die Sozialen Medien über den Grund der Rauchentwicklung und das keine Gefahr für die Besucherinnen und Besucher besteht.

Die Feuerwehr Stuttgart sowie der benachbarten Werkfeuerwehr Mercedes-Benz waren mit vier Einsatzfahrzeugen und 14 Einsatzkräften im Einsatz.

Anhaltende Trockenheit führt zu hoher Vegetationsbrandgefahr

Aufgrund der anhaltendenden Trockenheit hat der Deutsche Wetterdienst Warnungen vor einer hohen Vegetationsbrandgefahr ausgegeben. Die Bevölkerung wird daher zu erhöhter Vorsicht aufgerufen. Dies bedeutet insbesondere die bestehenden Verbote (Rauchverbot im Wald, Grillen nur an ausgewiesenen Grillstellen etc.) zu beachten und bei Auffälligkeiten wie Rauchentwicklungen sofort den europaweiten Notruf 112 zu wählen.

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