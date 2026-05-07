Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Brand in Hausflur eines Mehrfamilienhauses ++ renitenter Mann schlägt und wirft mit Flasche - Ingewahrsamnahme ++ Mit über zwei Promille am Steuer ++ Drei Verletzte bei Verkehrsunfall ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Brand in Hausflur eines Mehrfamilienhauses - Feuerwehr im Löscheinsatz - Sachschaden - Polizei ermittelt

Zu einem Löscheinsatz in einen Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Wichernstraße mussten Polizei und Feuerwehr in den frühen Morgenstunden des 07.05.26 ausrücken. Anwohner hatten gegen 03:45 Uhr ein Feuer im Hausflur des Gebäudes wahrgenommen. Aus bislang unbekannten Gründen hat ein Teppich und ein Sessel im Treppenhaus des Mehrparteienhauses angefangen zu brennen. Die Feuerwehr war mit mehr als 20 Einsatzkräften im Löscheinsatz. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die weiteren Ermittlungen zu den Umständen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - renitenter Mann schlägt und wirft mit Flasche - Ingewahrsamnahme

Mit einem renitenten 36-Jährigen ohne festen Wohnsitz hatte es die Polizei in den frühen Abendstunden des 06.05.26 in der Lise-Meitner-Straße zu tun. Der Mann hatte wiederholt ein Lagerfeuer im Brückenbereich entzündet, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. Die Feuerwehr war im Löscheinsatz.

Die Beamten sprachen gegen 18:30 Uhr dem Mann einen Platzverweis für den Bereich aus. Dieser wurde jedoch aggressiv, schlug und schubste die PolizeibeamtInnen. Final warf der 36-Jährige auch eine Glasflasche in Richtung der Polizeikräfte, so dass die BeamtInnen den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Absprache mit dem Bereitschaftsrichter in Gewahrsam nahmen. Verletzt wurde niemand.

Lüneburg - Rauchentwicklung durch Brand von Altpapiercontainern - geringer Sachschaden

Zu einem Brand in zwei Altpapiercontainern im Bereich eines Wendeplatzes in der Schmiedestraße kam es in den frühen Morgenstunden des 07.05.26. Dabei kam es gegen 05:15 Uhr zu einer stärkeren Rauchentwicklung. Die Feuerwehr löschte die Brände. Es entstand geringer Sachschaden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - "aufgefahren" - zwei Leichtverletzte

Auf einen abbiegenden Pkw Opel eines 36-Jährigen fuhr ein 59 Jahre alter Fahrer eines Pkw VW in den Mittagsstunden des 06.05.26 in der Hamburger Straße auf. Der VW-Fahrer hatte den Abbiegevorgang in die Straße Zeltberg zu spät wahrgenommen. Der 36-Jährige sowie eine 54 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 7.000 Euro.

Bleckede/Köstorf - Kollision zwischen Transporter und Pkw - beide Fahrer leicht verletzt

Zu einer Kollision zwischen einem Transporter Iveco und einem Pkw VW kam es in den frühen Morgenstunden des 07.05.25 auf der Landesstraße 222. Nach derzeitigen Ermittlungen hatte der 52 Jahre alte Fahrer des Transporters von der Kreisstraße 11 aus Barskamp kommend in Richtung Einmündungsbereich Landesstraße 222 (Köstorf) gegen 05:50 Uhr das dortige Stopp-Schild missachtet und kollidierte von einem von links kommenden Pkw VW eines 66-Jährigen. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 22.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Mit über zwei Promille am Steuer

Am Mittwochmittag, 06.05.2026, befuhr ein 53 Jahre alter Mann mit einem PKW die Lüneburger Straße. Gegen 13:05 Uhr stellte die Polizei bei dem Mann aus dem Landkreis Uelzen eine Alkoholisierung von 2,73 Promille fest. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Uelzen

Uelzen - Kleidung gestohlen

Am späten Nachmittag des 06.05.2026 steckte eine 34 Jahre alte Frau diverse Kleidungsstücke eines Geschäftes in der St.-Viti-Straße in eine mitgeführte Tasche. Zuvor entfernte sie noch die Etiketten. Eine Jacke zog sie zudem unter ihren Pullover. Mit der Ware im Wert von unter 100 Euro versuchte sie anschließend das Geschäft zu verlassen und wurde von einem Mitarbeiter aufgehalten. Das Diebesgut verblieb im Geschäft.

Rosche - Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Insgesamt drei Insassen eines Mercedes Vito wurden bei einem Verkehrsunfall am 06.05.2026 gegen 14:20 Uhr leicht verletzt. Der Vito fuhr von der Lüchower Straße kommend die Bevenser Straße. Zeitgleich beabsichtigte ein entgegenkommender Skoda Yeti von nach links in die Straße Im Wiesengrund abzubiegen. Bei dem Abbiegevorgang kam es zur Kollision. Die 55 Jahre alte Fahrerin des Skoda blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Stoetze - Brand in Einfamilienhaus

Gegen 14:15 Uhr wurde am 06.05.2026 der Feuerwehr und Polizei ein Brand innerhalb eines Einfamilienhauses in Stoetze gemeldet. Bei Eintreffen erster Einsatzkräfte wurde eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Die Feuerwehr leitete Löschmaßnahmen ein. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Erkenntnissen ist das Feuer nahe einer Sitzecke ausgebrochen. Der Brandort wurde für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmt.

Uelzen - Kollision im Kreisverkehr

Am 06.05.2026 gegen 12:10 Uhr kollidierten eine Radfahrerin und ein LKW im Kreisverkehr Sternplatz. Die 20 Jahre alte Radfahrerin befand sich im Kreisverkehr als der LKW in diesen einfuhr und die 20-Jährige erfasste. Sie erlitt leichte Verletzungen.

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