Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: E-Scooter-Fahrer verunglückt: Rettungshubschrauber im Einsatz

Birstein (ots)

Mit einem Rettungshubschrauber ist ein 12-jähriger E-Scooter-Fahrer am Mittwochnachmittag in eine Klinik transportiert worden, nachdem er auf der Reichenbacher Straße verunglückt ist. Der Schüler war nach bisherigen Informationen der Polizei gegen 16 Uhr mit seinem 14-jährigen Mitfahrer auf einem Elektrokleinstfahrzeug in Richtung Brachttal unterwegs, als er aus noch unklarer Ursache stürzte und schwerste Verletzungen erlitt. Ein Rettungswagen brachte den leicht verletzten Beifahrer in ein Krankenhaus, wo er medizinisch versorgt wurde.

Die Polizei in Schlüchtern sucht jetzt Zeugen des Unfalls, die sich unter der Rufnummer 06661 9610-0 bei den Beamten melden können.

Offenbach, 26.05.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell