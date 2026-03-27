Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei sucht Zeugen nach Tankstelleneinbruch in Witzhave

Ratzeburg (ots)

27.03.2026 | Kreis Stormarn | 27.03.2026 - Witzhave

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag soll es in Witzhave zu einem Einbruch in eine Tankstelle gekommen sein. Die Tatverdächtigen flohen unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Am 27.03.2026 gegen 02:50 Uhr sollen Unbekannte sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Tankstelle in der Möllner Landstraße in Witzhave verschafft und dabei den Einbruchalarm ausgelöst haben. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnten die Einsatzkräfte die flüchtigen Tatverdächtigen nicht feststellen.

Die Polizei leitete die Ermittlungen ein und sucht Zeugen für den Sachverhalt. Wer hat zur genannten Zeit im Nahbereich Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg telefonisch unter 04102/8090 sowie per Mail über ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

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