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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei kontrolliert am Vormittag 50 Fahrzeuge in Bad Oldesloe

Ratzeburg (ots)

26.03.2026 | Kreis Stormarn | 26.03.2026 - Bad Oldesloe

Donnerstagvormittag kontrollierte die Polizei in Bad Oldesloe verschiedene Fahrzeuge und stellte dabei zahlreiche Verstöße fest.

Am 26.03.2026 führten insgesamt acht Beamte des Polizeireviers Bad Oldesloe am Vormittag in der Ratzeburger Straße auf Höhe der Berufsschule etwa drei Stunden lang eine stationäre Verkehrskontrolle durch. Bei rund 50 kontrollierten Fahrzeugen stellten die Kontrollkräfte 34 Verstöße fest. Kontrolliert wurden hauptsächlich PKW, vereinzelt jedoch auch LKW. 22 Fahrzeugführer standen im Verdacht, ihr Mobiltelefon während der Fahrt genutzt zu haben, weitere sieben sollen keinen Sicherheitsgurt angelegt haben. In zwei Fällen waren bei den Kraftfahrzeugen die vorgeschriebene Hauptuntersuchung abgelaufen. Außerdem sollen zwei Fahrzeugführer die beförderte Ladung nicht ordnungsgemäß gesichert haben. Bei einem 28-jährigen LKW-Fahrer erlangten die Beamten Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum vor Fahrtantritt, sodass sie einen freiwilligen Drogenvortest durchführten, welcher positiv reagiert haben soll. Daraufhin ordneten die Einsatzkräfte eine Blutprobenentnahme an. Alle Betroffenen müssen sich nun in entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahren für ihr Handeln verantworten.

Das Ergebnis zeigt, wie wichtig polizeiliche Verkehrskontrollen für die Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr sind. Weitere Kontrollen befinden sich bereits in Planung.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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