Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: Zeugen gesucht nach Brandstiftung in Koblenz

Mainz (ots)

Am 27.01.2026 gegen 03:00 Uhr kam es in der Fritz-Ludwig-Straße in Koblenz zu einer Brandstiftung an drei Fahrzeugen, welche sich auf einem umzäunten Firmengelände befanden. Der oder die Täter konnten vor Eintreffen von Polizei und Feuerwehr unerkannt fliehen. An den drei Firmenfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Die Polizei sucht nach Zeugen, welche die Tat, verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge im Bereich des Tatorts gesehen haben oder weitere sachdienliche Angaben machen können.

Hinweise bitte an das LKA Rheinland-Pfalz unter Tel. 06131/6565517.

Presseauskünfte in dieser Sache erteilt die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz.

