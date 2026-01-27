Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: Safer Internet Day: LKA Rheinland-Pfalz veranstaltet zwei Webseminare zum Einsatz und den Risiken von KI

Bild-Infos

Download

Mainz (ots)

Am Safer Internet Day, der in diesem Jahr am 10. Februar stattfindet und unter dem Motto "KI and me" steht, veranstaltet das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz zwei Webseminare im Zusammenhang mit dem Einsatz und den Risiken der künstlichen Intelligenz.

1) KI verbrauchersicher einsetzen Künstliche Intelligenz kann ein wertvolles Hilfsmittel sein. Immer mehr Verbraucher setzen KI in ihrem Alltag ein. Damit man hierbei auf der verbrauchersicheren Seite ist, sollte man ein paar Regeln beachten, die im Web-Seminar vertieft werden sollen. Hierzu zählt u.a.:

- Wo kann KI sinnvoll im Alltag unterstützen? - Wie geht man mit dem Problem der Falschinformationen durch KI um? - Welche Daten darf man eingeben? - Wie kann man typische Fallen erkennen?

Das Web-Seminar "KI verbrauchersicher einsetzen" findet zusammen mit der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz am 10. Februar ab 15:30 Uhr statt und dauert ca. 60 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldung: https://join.next.edudip.com/de/webinar/ki-verbrauchersicher-einsetzen/2605398

2) Wie echt ist, was du siehst? Manipulierte Bilder und Videos oder täuschend echte Profile erleichtern es Tätern, Vertrauen aufzubauen und Menschen gezielt zu beeinflussen. Besonders Kinder und Jugendliche sind betroffen, etwa durch Cybergrooming oder Sextortion, bei denen KI-gestützte Inhalte und Methoden den Druck auf Betroffene erhöhen können. Auch im Erwachsenenbereich zeigen sich diese Entwicklungen, beispielsweise beim Liebesbetrug, bei dem falsche Identitäten zunehmend professionell und glaubwürdig wirken.

Im Webseminar erläutern die LKA-Präventionsexpertinnen Carina Kneip und Verena Maus, wie sich diese Phänomene durch den Einsatz von KI verändern, welche Risiken damit verbunden sind und woran sich manipulative oder missbräuchliche Inhalte erkennen lassen. Ergänzend werden Anlaufstellen und Hilfsangebote vorgestellt.

Das Webseminar "Wie echt ist, was du siehst?" findet am 10. Februar ab 14 Uhr statt und dauert ca. 60 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldung: https://join.next.edudip.com/de/webinar/wie-echt-ist-was-du-siehst/2515440

Original-Content von: Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz, übermittelt durch news aktuell