Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Münzautomatenaufbrüche an einer Tankstelle

Ratzeburg (ots)

26.03.2026 | Kreis Stormarn | 24.03.-25.03.2026 - Barsbüttel

In der Nacht von Dienstag (24.03.2026) auf Mittwoch (25.03.2026) soll es zu zwei Münzautomatenaufbrüchen auf einem Tankstellengelände in der Hauptstraße in Barsbüttel gekommen sein.

Zwischen 22.00 Uhr und 05.00 Uhr sollen unbekannte Täter gewaltsam den Wertgelass des Münzstaubsaugerautomaten und des Hochdruckreinigers geöffnet haben. Kleingeld erlangten die Diebe allerdings nicht, da die Automaten bereits geleert waren.

Die Beamten der Polizeistation Barsbüttel haben die Ermittlungen übernommen und bitten um Hinweise. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht habe, melde sich unter der Telefonnummer 040/35980504 oder per Email unter Barsbuettel.PSt@polizei.landsh.de bei den Beamten.

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