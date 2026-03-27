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Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Vandalismus und versuchte Brandstiftung in der Sandesnebener Amtsarena

Ratzeburg (ots)

27.03.2026 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 27.03.2026 - Sandesneben

Während der vergangenen Nacht sollen Tatverdächtige auf unbekannte Weise in die Amtsarena in der Hauptstraße in Sandesneben eingedrungen sein und den Gebäudekomplex verwüstet haben.

Bislang unbekannte Täter sollen auf noch unbekannte Weise in das Gebäude eingedrungen sein. Im Gebäudekomplex sollen diese anschließend Bauteile und Gegenstände beschädigt haben. Des weiteren sei der Inhalt mehrerer Feuerlöscher in den Fluren und Räumlichkeiten versprüht worden. In den zugänglichen Toilettenräumen seien zudem Brandstellen entdeckt worden, es kam jedoch zum Glück zu keinem Übergreifen und Ausweiten des Feuers auf das Gebäude. Erst gegen 03.30 Uhr wurde das verwüstete und stark verrauchte Gebäude durch einen Hinweisgeber den Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr gemeldet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Die ermittelnde Kriminalpolizei in Ratzeburg sucht Zeugen. Wer kann Angaben zur Tat machen? Wem sind im Bereich der Hauptstraße in der Nähe der Amtsarena verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04541/809-0 oder per Email unter Ratzeburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sandra Kilian
Telefon: 04541/809-2011
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

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