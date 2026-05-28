Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbrüche in Tankstelle und Supermarkt: Polizei prüft möglichen Zusammenhang und bittet um Hinweise

Seligenstadt / Hainstadt (ots)

(lei) In der Nacht zu Donnerstag hatte die Polizei mit zwei Einbrüchen im Ostkreis zu tun, bei denen sie nun nicht nur um weitere Hinweise bittet, sondern die womöglich mit Blick auf die Täter auch miteinander zusammenhängen.

Zunächst war ein Mann mit dunkler Mütze, dunkler Oberbekleidung, Bluejeans und weißen Schuhen gegen 2.30 Uhr in eine Tankstelle in der Frankfurter Straße in Seligenstadt eingestiegen, indem er die Schiebetür gewaltsam aufdrückte. Nachdem er aus dem Regal hinter dem Verkaufstresen Tabakwaren im geschätzten Gesamtwert von 2.000 Euro entnommen und diese in eine große Tasche gepackt hatte, suchte er das Weite.

Etwa eine Stunde später wurden die Beamten nach Hainstadt in die Straße "Auf das Loh" gerufen. Kurz nach halb vier hatte dort die Alarmanlage an einem Supermarkt ausgelöst, was eine Zeugin dazu brach, den Notruf zu wählen. In dem Fall waren zwei Täter am Werk, die es ebenfalls auf eine Schiebetür am Eingang abgesehen hatten, um sie auf ähnliche Weise wie zuvor brachial zu öffnen. Ganz offensichtlich standen auch hier Zigaretten auf dem Beutelzettel. Einen Haken daran konnten sie jedoch nicht machen, denn der Rollladen am Tabakregal hielt dem Versuch, ihn aufzuschieben, stand. Letztlich ging das Duo leer aus und flüchtete. Einer der beiden hatte eine auffallend ähnliche Beschreibung wie der Tankstellen-Täter: Dunkle Kopfbedeckung, dunkle Oberbekleidung, Bluejeans, weiße Schuhe. Zudem trug er eine weiße Maske und Handschuhe. Sein Komplize hatte ebenfalls Handschuhe, eine Bluejeans und eine dunkle Mütze an. Er trug zudem eine schwarze Maske, ein schwarzes Oberteil und schwarze Schuhe mit weißem Nike-Emblem seitlich.

Die Kriminalpolizei untersucht nun nicht nur eine täterseitige Verbindung bei beiden Taten, sondern auch Spuren, die sie in dem Zusammenhang sicherte. Hilfreich wären für die Ermittler zudem weitere Zeugenhinweise, die rund um die Uhr unter der Hotline 069 8098-1234 abgegeben werden können.

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