Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Helfer bedroht (0102302/2026)

Gößnitz (ots)

Am Sonntag gegen 00:30 Uhr wurden ein 54-jähriger Mann und seine 36-jährige Begleiterin auf eine augenscheinlich im Gesicht verletze Person in der Dammstraße in Gößnitz aufmerksam. Als sich die beiden zu dem Verletzten begaben, um diesem ihre Hilfe anzubieten, bedrohte der 61-Jährige die Helfer mit einem Hammer und beleidigte diese. Durch die eingesetzten Beamten und den Rettungsdienst konnte der Mann beruhigt werden. Er gab an, zuvor von einem Unbekannten selbst geschlagen wurden zu sein. Der Mann wurde anschließend zur medizinischen Behandlung ins Klinikum verbracht und Ermittlungen hinsichtlich Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet.

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