Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Altbekannter kontrolliert (0101673/2026)

Altenburg (ots)

In der Nacht vom Freitag zu Samstag erfolgte die Kontrolle eines den Polizeibeamten bekannten 43-Jährigen in der Zschernitzscher Straße in Altenburg. Hierbei wurden in dessen Fahrradanhänger mehrere Kilo Kupferkabel und ein Bolzenschneider aufgefunden und sichergestellt. Zur Herkunft des Kabels hüllte sich der Kontrollierte in Schweigen, die Ermittlungen hierzu dauern an. Weiterhin konnten bei dem Mann eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden und beschlagnahmt werden. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

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