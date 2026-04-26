Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Windkraftanlage außer Betrieb gesetzt (0101236/2026)

Göpfersdorf (ots)

Am 21.04.2026 gegen 4 Uhr meldete ein Windrad auf einem Feld bei Göpfersdorf einen technischen Defekt. Bei der Prüfung durch den Betreiber und der folgenden Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in das Innere des Objektes verschafften und hier auf bisher unbekannte Weise durch Manipulation der technischen Vorrichtungen die Funktion der Windenergieanlage beendeten.

Hinweise hierzu nimmt die sachbearbeitende Dienststelle der Polizeiinspektion Altenburger Land unter genannter Bezugsnummer entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell