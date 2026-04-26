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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zigarettenautomat gesprengt (CV: 0102242/2026)

Gera (ots)

Am späten Samstagabend (25.04.2026) kam es gegen 22:50 Uhr in der Schuhgasse in Gera zu einer vorsätzlichen Sprengstoffexplosion.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachten bislang unbekannte Täter einen nicht näher bekannten Sprengkörper in das Ausgabefach eines Zigarettenautomaten ein. In der Folge wurde der Automat durch die Explosion erheblich beschädigt. Die Täter entfernten sich anschließend auf bislang unbekannte Weise in unbekannte Richtung.

Durch die eingesetzten Kräfte wurden umfangreiche Maßnahmen der Tatortsicherung und Tätersuche durchgeführt.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Schuhgasse wahrgenommen haben oder sonstige Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich bei der Polizei Gera zu melden, Tel.: 0365 8290. (SH)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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