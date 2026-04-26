LPI-G: Motorradfahrer verunfallt und verletzt sich schwer

Hohenleuben (ots) - Ein 47-jähriger befuhr am Samstagabend (25.04.2026) gegen 22:05 Uhr mit einem PKW VW Golf die L1083 zwischen Hohenleuben und Brückla. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichentafeln entstempelt waren, der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis hatte, er positiv auf Cannabis getestet wurde und einen Atemalkoholwert von 0,44 Promille aufwies. In ...

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