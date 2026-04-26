LPI-G: Motorradfahrer verunfallt und verletzt sich schwer
Auma-Weidatal (ots)
Am Freitagnachmittag (24.04.2026) gegen 17:00 Uhr kam es zu einem Unfall eines Motorradfahrers. Der 37-jährige befuhr die K530 zwischen Wernsdorf und Albersdorf, dabei kam er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und verunfallte schwer. Anschließend wurde der Fahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. <TF>
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