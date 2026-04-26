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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Motorradfahrer verunfallt und verletzt sich schwer

Auma-Weidatal (ots)

Am Freitagnachmittag (24.04.2026) gegen 17:00 Uhr kam es zu einem Unfall eines Motorradfahrers. Der 37-jährige befuhr die K530 zwischen Wernsdorf und Albersdorf, dabei kam er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und verunfallte schwer. Anschließend wurde der Fahrer schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. <TF>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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