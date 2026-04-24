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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung nach einem vermissten Kind

Greiz (ots)

Die Fahndungsmaßnahmen nach dem seit 13:47 (24.04.2026) Uhr vermissten Alexander R. können eingestellt werden. Der Junge konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung.

Es wird darum gebeten, das Bild und den Namen des Betroffenen aus den einschlägigen Portalen zu entfernen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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