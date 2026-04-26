Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch im Fürstlich Greizer Park

Greiz (ots)

Am Morgen des 26.04.2026, gegen 04:45 Uhr, kam es zu einem Einbruch in den Sommerpalais und das angrenzende Küchenhaus im Fürstlich Greizer Park. Die unbekannten Tatverdächtigen erlangten dabei durch gewaltsames Öffnen diverser Fenster Zutritt zu den Gebäuden und entwendeten Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro. Der Sachschaden wird im oberen vierstelligen Bereich beziffert. Eine sofortig eingeleitete Nahbereichsfahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg. Daher bittet die Polizeiinspektion Greiz um sachdienliche Zeugenhinweise. Diese werden unter Angabe der Bezugsnummer 0101791/2026 unter der Tel.: 03661 6210 entgegengenommen. <TF>

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