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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Sachbeschädigung an Straßenbahn - die Polizei bittet um Mithilfe (0101234/2026)

Gera (ots)

Gera. Am 23.04.2026 gegen 19:15 Uhr kam es in einer Straßenbahn der Linie 2 im Bereich zwischen den Haltestellen Fußgängerbrücke und Keplerstraße zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Täter die Fensterscheibe einer Straßenbahn, indem er diese mittels eines Nothammers sowie durch Einwirkung mit der Faust einschlug. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Anschließend verließ der Täter gemeinsam mit drei weiteren männlichen Jugendlichen die Straßenbahn an der Haltestelle Keplerstraße.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

    männlich, deutsch
    ca. 16-18 Jahre alt
    etwa 175-180 cm groß
    normale Statur
    kurze Haare, Oberlippenbart
    bekleidet mit heller Hose und weißen Nike-Turnschuhen

Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter bislang nicht festgestellt werden. Die Landespolizeiinspektion Gera bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zur Identität des Täters geben können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 bei der Polizei Gera zu melden. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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