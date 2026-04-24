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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Gefährlicher Überholvorgang auf der B92 führt zu Zusammenprall (0099675/2026)

Greiz (ots)

B92/Wildetaube. Am Donnerstag (23.04.2026, gegen 06:30 Uhr) kam es auf der Bundesstraße 92 zwischen Wittchendorf und Wildetaube zu einem Verkehrsunfall infolge eines riskanten Überholmanövers. Ein 21-jähriger Fahrer setzte zum Überholen eines Lkw an und übersah dabei den entgegenkommenden Pkw einer 63-jährigen Frau. In der Folge kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden insgesamt im mittleren vierstelligen Bereich. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße war zeitweise voll gesperrt. Die Polizei Greiz ermittelt nun gegen den 21-Jährigen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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