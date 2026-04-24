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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Diebstahl aus Fahrzeug - Tatverdächtiger durch Zeugenhinweise gestellt (0100441/2025)

Gera (ots)

Gera. Am Donnerstagabend (23.04.2025), kurz nach 19:00 Uhr, wurde ein 20-jähriger Mann in der Franz-Mehring-Straße Zeuge eines Diebstahls aus einem geparkten Pkw. Ein 28-jähriger Mann bemerkte beim Vorbeigehen, dass die Fensterscheibe eines abgestellten Mercedes auf der Beifahrerseite geöffnet war. In der Folge griff er in das Fahrzeug, öffnete die Tür und entwendete eine auf dem Sitz abgelegte Laptoptasche samt Notebook und Tablet im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro.

Der aufmerksame Zeuge verständigte umgehend die Polizei, verfolgte den flüchtenden Täter und gab fortlaufend Hinweise zu dessen Aufenthaltsort. Eingesetzte Polizeibeamte konnten den 28-Jährigen schließlich aufgreifen. Das Diebesgut wurde sichergestellt und im Anschluss an den rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. (DL)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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