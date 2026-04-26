Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Körperverletzung am Puschkinplatz in Gera (CV: 0101692/2026)

Gera (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstags (25.04.2026) kam es gegen 01:30 Uhr in einer Kneipe am Puschkinplatz in Gera zu einer Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich zwischen einem 26-jährigen Mann und einem 46-jährigen Geschädigten zunächst eine verbale Streitigkeit, die in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. Die Polizei wurde verständigt.

Während der polizeilichen Maßnahmen störte eine weitere männliche Person, die erheblich alkoholisiert war (über 2,0 Promille), die Einsatzkräfte im Vorbeigehen. Trotz ausgesprochenen Platzverweises kam diese der Aufforderung nicht nach, sodass sie in Gewahrsam genommen wurde und den Rest der Nacht im polizeilichen Gewahrsam verbringen musste.

Die Polizei hat entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SH)

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