Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unter Drogeneinfluss am Steuer (CV: 0102265/2026)

Gera (ots)

Am Samstagabend (25.04.2026) wurde gegen 22:10 Uhr ein Pkw-Fahrer im Bereich der Bahnhofstraße / Friedrich-Engels-Straße in Gera durch Polizeibeamte kontrolliert. Der 35-jährige Fahrer eines VW Polo war im öffentlichen Verkehrsraum unterwegs, als er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. In der Folge wurde im Klinikum Gera eine Blutentnahme durchgeführt. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Entsprechende Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz wurden gefertigt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (SH)

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