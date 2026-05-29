Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Verdacht der Brandstiftung: Erneut Feuer in Kleingarten am Alfred-Nobel-Bogen

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Hanau (ots)

(lei) In der Morgendämmerung wurden Feuerwehr und Polizei am heutigen Freitag zu einem Brand in ein Kleingartengelände am Alfred-Nobel-Bogen gerufen. Dort stand gegen 4.30 Uhr eine Gartenhütte in Vollbrand, von der eine weithin sichtbare Rauchwolke ausging, die mehrere Leute per Notruf meldeten. Die Flammen waren dann rasch eingedämmt und gelöscht; der durch sie hervorgerufene Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Ursache des Feuers ist noch unklar; die Kriminalpolizei ermittelt hierzu. Die Beamten gehen nun Hinweisen auf eine mögliche Brandstiftung nach, denn Zeugenangaben zufolge habe es im Zusammenhang mit der Feuerbildung einen lauten Knall gegeben, kurz darauf sei eine Person aus der betreffenden Gartenparzelle gekommen und schnell in Richtung Ausgang der Kleingartenanlage gerannt, ehe sie wohl in einem Auto davonfuhr. Weitere Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

Bereits am 14. Mai waren in der Kleingartenanlage bei einem Brand gleich mehrere Gartenhäuser zerstört worden (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6275085); auch hier ist der Grund noch Bestandteil der Ermittlungen.

Bildquelle: Polizeipräsidium Südosthessen (Feuer vom heutigen Freitagmorgen)

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