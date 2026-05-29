Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Südosthessen (ots)

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 23. Kalenderwoche 2026

(me) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Unfallschwerpunkten.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

01.06.2026:

Seligenstadt, Landesstraße 3121 (Unfallschwerpunkt)

02.06.2026:

Steinau an der Straße, Landesstraße 3196 (Unfallschwerpunkt)

03.06.2026:

Dreieich, Bundesstraße 486 (Unfallschwerpunkt)

05.06.2026:

Offenbach am Main, Bischofsheimer Weg (schutzwürdige Zone - Altenheim)

06.06. und 07.06.2026:

Bundesautobahn 66 Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz)

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