Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: PKW kollidiert seitlich mit LKW

Rheinbreitbach (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es auf der B 42 bei Rheinbreitbach zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Der 28-jährige Fahrer eines Kleinwagens befuhr die Bundesstraße aus Rheinbreitbach kommend in Richtung Unkel. Kurz hinter dem Kreuzungsbereich Mühlenweg kollidierte er seitlich mit einem entgegenkommenden LKW. Der PKW kam im Straßengraben zum stehen. Der Fahrer des PKW wurde bei dem Unfall schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Im Fahrzeug wurden mehrere leere Flaschen Bier aufgefunden. Da der Mann zudem stark nach Alkohol roch, wurde ihm noch an der Unfallstelle eine Blutprobe entnommen. Er kam nach Erstversorgung ins Krankenhaus. Der beteiligte LKW-Fahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. Die Straße war für den Rettungseinsatz sowie die Unfallaufnahme eine Stunde lang gesperrt.

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