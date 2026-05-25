PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Motorrad und PKW auf der L 255

Neustadt/Wied (ots)

Am 25.05.2026 gegen 13:00 Uhr kam es auf der L255 Neustadt/Wied Höhe Paunau zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Beteiligt sind dabei ein PKW und ein Motorrad. Zum Zwecke der Unfallaufnahme ist die L255 zwischen Neustadt/Wied und Wiedmühle gesperrt. Rettungshubschrauber sind im Einsatz. Es wird gebeten von weiteren Nachfragen zunächst abzusehen. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 25.05.2026 – 03:02

    POL-PDNR: Polizeibeamte werden Zeugen einer Unfallflucht

    Fürthen (ots) - Am Abend des 24.05.2026 befanden sich Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in einem Einsatz in Fürthen. Während des Einsatzes fuhr ein PKW in unmittelbarer Nähe beim Abbiegen gegen einen Blumentopf und entfernte sich danach unerlaubt. Die Beamten brachen den ursprünglichen Einsatz ab und verfolgten den PKW. Er konnte kurze Zeit später angehalten werden. Während der Unfallaufnahme konnten bei ...

    mehr
  • 24.05.2026 – 11:46

    POL-PDNR: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Neuwied

    Neuwied (ots) - Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Neuwied Verkehrsunfälle Am Freitagabend, 22.05.2026, kam es auf der Wiedbrücke im Neuwieder Stadtteil Irlich zu einem Zusammenstoß zwischen einer 59-jährigen E-Scooter-Fahrerin und einem 27-jährigen E-Bike-Fahrer. Beide Beteiligten stießen frontal gegeneinander. Durch den Zusammenstoß wurde der 27-Jährige leicht und die 59-Jährige mutmaßlich schwer ...

    mehr
  • 23.05.2026 – 02:53

    POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt mit gestohlenen Kennzeichen

    Kirchen (Sieg) (ots) - In der Samstagnacht führte die PI Betzdorf eine Standkontrolle auf der B62 in der Ortslage Kirchen (Sieg) durch. Gegen 00:30 Uhr fuhr ein 24-jähriger PKW-Fahrer in die Kontrollstelle. Es stellte sich schnell heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Als wäre das nicht schon genug, mussten die Beamten feststellen, dass die am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren