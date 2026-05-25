POL-PDNR: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Motorrad und PKW auf der L 255

Kirchen (Sieg) (ots) - In der Samstagnacht führte die PI Betzdorf eine Standkontrolle auf der B62 in der Ortslage Kirchen (Sieg) durch. Gegen 00:30 Uhr fuhr ein 24-jähriger PKW-Fahrer in die Kontrollstelle. Es stellte sich schnell heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Als wäre das nicht schon genug, mussten die Beamten feststellen, dass die am ...

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