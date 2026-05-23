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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt mit gestohlenen Kennzeichen

Kirchen (Sieg) (ots)

In der Samstagnacht führte die PI Betzdorf eine Standkontrolle auf der B62 in der Ortslage Kirchen (Sieg) durch. Gegen 00:30 Uhr fuhr ein 24-jähriger PKW-Fahrer in die Kontrollstelle. Es stellte sich schnell heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Als wäre das nicht schon genug, mussten die Beamten feststellen, dass die am PKW angebrachten amtlichen Kennzeichen nicht für den PKW zugelassen und zudem am Vortag als gestohlen gemeldet worden waren. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss mit mehreren Strafverfahren rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Ch. Simon
Telefon: 02741-9260

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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