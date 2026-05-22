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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Wissen (ots)

Polizeiwache Wissen

Telefon: 02742-9350 pwwissen@polizei.rlp.de

Am Freitagnachmittag, 22.05.2026, um 14:40 Uhr ereignete sich in der Pirzenthaler Straße in Wissen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leichte Verletzungen erlitt. Der 54 Jahre alte Fahrer eines E-Bike Fahrer fuhr aus Richtung der Schulen kommend links an der Warteschlange einer Rotlicht zeigenden Baustellenampel vorbei und stieß dabei gegen den Außenspiegel eines wartenden Autos. Der Radfahrer stürzte, stieg wieder auf sein Rad und fuhr auf dem linken Fahrstreifen in Schlangenlinien durch den einseitig gesperrten Baustellenbereich. An dessen Ende kollidierte er mit dem vordersten Auto, das im Gegenverkehr an der für diese Richtung auch noch Rotlicht zeigenden roten Ampel stand. An dem Auto entstand Sachschaden. Bei der Unfallaufnahme wurde bei dem Radfahrer Alkoholgeruch festgestellt, weshalb ihm nach Erstversorgung durch das DRK eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Führerschein konnte nicht sichergestellt werden, da dem Radfahrer bereits vor Jahren seine Fahrerlaubs für Kraftfahrzeuge entzogen wurde. Die Polizeiwache Wissen bittet den Autofahrer, gegen dessen Spiegel der E-Biker zuerst stieß, sich bei ihr unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail an pwwissen@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Wissen

Telefon: 02742-9350
pwwissen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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