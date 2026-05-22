POL-PDNR: Diebstahl eines Rasenmähers

Rheinbrohl (ots) - In dem Zeitraum vom 21.04.2026 und dem 19.05.2026 wurden durch bislang unbekannte Täter aus einem Rohbau in der Hilgersstraße in Rheinbrohl mehrere Paletten mit Fliesen, Spezialkleber und div. Werkzeuge entwendet. Vermutlich nutzen die Täter zum Abtransport der Beute ein größeres Fahrzeuge. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der Telefonnummer 02644-943-0 oder per Email an ...

mehr