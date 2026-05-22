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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl eines Rasenmähers

Dierdorf OT Brückrachdorf (ots)

In der Nacht vom 21.05.2026 auf den 22.05.2026 kam es in Dierdorf, Ortsteil Brückrachdorf, zu einem Diebstahl eines Rasenmähers. Das Gartengerät wurde aus einem Carport entwendet. Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 9520 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1
56587 Straßenhaus
Tel.: 02634 9520

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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