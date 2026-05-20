POL-PDNR: Zeugen gesucht! Diebstahl von Baumaterial

Neuwied (ots) - Am Freitag, den 15.05.26, wurde ein Ehepaar gegen 13:20 Uhr vor dem REWE Markt in Neuwied-Irlich durch eine weibliche Person angesprochen. Diese bat um eine Unterschrift und eine Spende für Gehörlose. Da das Ehepaar aufgrund des aufdringlichen Verhaltens der Frau nach anfänglicher Zustimmung doch keine Spende mehr entrichten wollte, entriss die Frau dem Ehepaar das Bargeld und flüchtete. Zeugen, die ...

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