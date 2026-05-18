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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl in Metzgerei

Kleinmaischeid (ots)

In der Nacht von Samstag, 16.05.2026 auf Sonntag, den 17.05.2026 kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Metzgerei in Kleinmaischeid. Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zum Verarbeitungsraum der Metzgerei. Anschließend gelangten sie in den Verkaufsraum und entwendeten Bargeld aus dem Kassenbereich. Derzeit gibt es keinerlei Täterhinweise.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-koblen
z/unsere-dienststellen/polizeidirektion-neuwied

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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