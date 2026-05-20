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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht in Neuwied-Engers - Zeugensuche!

Neuwied (ots)

Am Morgen des Mittwoch, 20.05.2026, wurde der Polizei Neuwied eine Verkehrsunfallflucht in Neuwied ST Engers, Weiser Straße, gemeldet. Demnach beschädigte ein bislang unbekanntes, in Fahrtrichtung Rhein fahrendes Fahrzeug vermutlich am frühen Morgen einen Höhe Hausnummer 19 parkenden Pkw. An diesem Fahrzeug wurde der linke Außenspiegel erheblich beschädigt. Anschließend entfernte der Unfallverursacher sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls und Personen, die einen Hinweis auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Neuwied unter 02631-8780 oder unter pineuwied@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied/Rhein
PHK Bleidt

Telefon: 02631-878-0

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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