Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Kinder werfen Steine von Fußgängerbrücke - Polizei sucht geschädigten Fahrzeugführer

Rostock (ots)

Bereits Dienstag, den 05. Mai 2026 meldete sich gegen 17:00 Uhr eine Fahrzeugführerin bei der Polizei und teilte mit, dass Kinder Steine von einer Brücke auf die B103 werfen würden.

Die Zeugin befand sich mit ihrem Fahrzeug auf der Stadtautobahn, aus Richtung Warnemünde kommend in Fahrtrichtung Rostock, als sie auf der Fußgängerbrücke Evershagen zur S-Bahnhaltestelle Evershagen zwei Kinder auf der Brücke bemerkte. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Kinder Steine von der Brücke auf die darunter verlaufende Fahrbahn geworfen haben. Ein Stein soll dabei das Dach eines vor der Zeugin fahrenden Pkw getroffen haben. Ein weiterer Stein schlug nach Angaben der Zeugin unmittelbar vor ihrem Fahrzeug auf der Fahrbahn auf.

Umgehend eingesetzte Polizeibeamte konnten im Nahbereich zwei Jungen im Alter von 10 und 11 Jahren feststellen.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt hat sich der Fahrzeugführer des Pkw, dessen Fahrzeugdach durch den Stein getroffen worden sein soll, noch nicht bei der Polizei gemeldet.

Die Polizei bittet den bislang unbekannten Geschädigten sowie mögliche weitere Zeugen, sich bei der Polizei in Rostock zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Rostock unter 0381 4916-1616 sowie über jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Das Werfen von Gegenständen auf Fahrzeuge oder Verkehrswege ist kein harmloser Streich, sondern kann schwerwiegende Folgen haben. Bereits kleine Steine können bei hohen Geschwindigkeiten erhebliche Schäden verursachen und Menschenleben gefährden. Eltern und Erziehungsberechtigte werden gebeten, mit Kindern und Jugendlichen über die Gefahren und möglichen Folgen solcher Handlungen zu sprechen.

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