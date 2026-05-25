PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Polizeibeamte werden Zeugen einer Unfallflucht

Fürthen (ots)

Am Abend des 24.05.2026 befanden sich Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in einem Einsatz in Fürthen. Während des Einsatzes fuhr ein PKW in unmittelbarer Nähe beim Abbiegen gegen einen Blumentopf und entfernte sich danach unerlaubt. Die Beamten brachen den ursprünglichen Einsatz ab und verfolgten den PKW. Er konnte kurze Zeit später angehalten werden. Während der Unfallaufnahme konnten bei der Fahrerin Hinweise auf Alkoholkonsum festgestellt werden. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ
Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen
Telefon: +49 2681 946-0
Telefax: +49 2681 946-100
E-Mail: PIAltenkirchen.Wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neuwied/Rhein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Alle Meldungen Alle
  • 24.05.2026 – 11:46

    POL-PDNR: Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Neuwied

    Neuwied (ots) - Wochenendpressebericht der Polizeiinspektion Neuwied Verkehrsunfälle Am Freitagabend, 22.05.2026, kam es auf der Wiedbrücke im Neuwieder Stadtteil Irlich zu einem Zusammenstoß zwischen einer 59-jährigen E-Scooter-Fahrerin und einem 27-jährigen E-Bike-Fahrer. Beide Beteiligten stießen frontal gegeneinander. Durch den Zusammenstoß wurde der 27-Jährige leicht und die 59-Jährige mutmaßlich schwer ...

    mehr
  • 23.05.2026 – 02:53

    POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt mit gestohlenen Kennzeichen

    Kirchen (Sieg) (ots) - In der Samstagnacht führte die PI Betzdorf eine Standkontrolle auf der B62 in der Ortslage Kirchen (Sieg) durch. Gegen 00:30 Uhr fuhr ein 24-jähriger PKW-Fahrer in die Kontrollstelle. Es stellte sich schnell heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Als wäre das nicht schon genug, mussten die Beamten feststellen, dass die am ...

    mehr
  • 22.05.2026 – 20:21

    POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Wissen (ots) - Polizeiwache Wissen Telefon: 02742-9350 pwwissen@polizei.rlp.de Am Freitagnachmittag, 22.05.2026, um 14:40 Uhr ereignete sich in der Pirzenthaler Straße in Wissen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leichte Verletzungen erlitt. Der 54 Jahre alte Fahrer eines E-Bike Fahrer fuhr aus Richtung der Schulen kommend links an der Warteschlange einer Rotlicht zeigenden Baustellenampel vorbei und stieß dabei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren