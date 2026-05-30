Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Brand in Kindertagesstätte

Hanau - Kesselstadt (ots)

Gestern gegen 17:30 Uhr mussten Polizei und Rettungskräfte in den Bereich der Helmholtzstraße ausrücken. Zunächst wurde gemeldet, dass auf dem Gelände der Heinrich-Heine-Schule Mülltonnen brennen. Das Feuer griff rasch auf die Fassade und das Dach der angrenzenden Kindertagesstätte über. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf weitere Gebäude verhindert werden. Der Sachschaden wird auf ca. 300.000 Euro geschätzt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06181 / 100 123 zu melden.

Offenbach, 30.05.2026, Pradel, PvD

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