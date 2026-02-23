PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Autofahrer unter THC-Einfluss

POL-PDNW: Autofahrer unter THC-Einfluss
  • Bild-Infos
  • Download

Grünstadt (ots)

Weil er ein Kraftfahrzeug unter Wirkung eines berauschenden Mittels geführt hat, wird gegen einen 43 Jahre alten Autofahrer ermittelt. Dieser wurde gestern (22.02.26) gegen 18:00 Uhr von der Polizei kontrolliert. Aufgrund gezeigter Auffälligkeiten, die auf Drogenkonsum hindeuten können, wurde ein Urin-Drogentest durchgeführt. Dieser zeigte THC positiv an, weshalb die Weiterfahrt untersagt und der Autofahrer zur Blutentnahme mitgenommen wurde. Das Untersuchungsergebnis wird zeigen, in welcher Konzentration der THC-Wirkstoff im Blut nachweisbar ist. Dieser Wert ist für das Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 24 a Abs. 2 StVG maßgeblich. Für diesen Tatbestand ist beim Erstverstoß ein Bußgeld in Höhe von 500,00 Euro, ein Monat Fahrverbot und die Eintragung zweier Punkte im Fahreignungsregister vorgesehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Martina Benz

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren